Не только черный: какие цвета носить, чтобы выглядеть стройнее (фото)

Не забывайте про высокие каблуки, чтобы удлинить ноги.

Лишние килограммы — это вовсе не приговор носить темную и мешковатую одежду. Впереди лето — время ярких и сочных цветов, а также жаркой погоды, поэтому в темных вещах явно будет жарко. Что же такого надеть, чтобы выглядеть стройнее?

Наверняка все знают, что черный стройнит. Да, это так, однако не только он, пишет santeplus. Есть достаточно большой выбор цветов и оттенков, которые визуально сделают стройнее девушек, недовольных своей фигурой. Об этом — далее.

Какие цвета носить, чтобы выглядеть стройнее

Если вы любитель темных оттенков — сливовый, глянцево-коричневый, антрацитово-серый, темно-зеленый и темно-синий цвета. Вы останетесь на темных оттенках, но все равно станете чуточку веселее, чем в черном.

Яркие цвета, только не кричащие или неоновые. Обратите внимание на кроваво-оранжевый, малиновый, коралловый или небесно-голубой. Только не смешивайте их все в одном наряде.

Пастельные и нюдовые цвета также являются вашими союзниками. Кроме того, этот тип цвета также может гармонировать силуэт. Так что вперед — бежевые рубашки, светло-зеленые топы, пудрово-розовые платья, песочные брюки.

Красный цвет - этот оттенок обеспечивает более свежий, здоровый и стройный вид. Различные исследования даже утверждают, что красный цвет делает людей более привлекательными и уверенными в себе.

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