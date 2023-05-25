Не тільки чорний: які кольори носити, щоб мати стрункіший вигляд (фото)

Не забувайте про високі підбори, щоб подовжити ноги.

Зайві кілограми — це зовсім не вирок носити темний і мішкуватий одяг. Попереду літо – час яскравих та соковитих кольорів, а також жаркої погоди, тому у темних речах явно буде спекотно. Що ж такого одягти, щоб виглядати стрункішим?

Напевно, всі знають, що чорний робить фігуру стрункішою. Так, це так, але не тільки він, пише santeplus. Є досить великий вибір кольорів і відтінків, які візуально зроблять стрункішими дівчат, незадоволених своєю фігурою. Про це далі.

Які кольори носити, щоб мати стрункіший вигляд

Якщо ви любитель темних відтінків — сливовий, глянсово-коричневий, антрацитово-сірий, темно-зелений та темно-синій кольори. Ви залишитеся на темних відтінках, але все одно станете трохи веселіше, ніж у чорному.

Яскраві кольори, що тільки не кричать або неонові. Зверніть увагу на криваво-жовтогарячий, малиновий, кораловий або небесно-блакитний. Тільки не змішуйте їх усі в одному вбранні.

Пастельні та нюдові кольори також є вашими союзниками. Крім того, цей тип кольору може гармоніювати силует. Тож уперед — бежеві сорочки, світло-зелені топи, пудрово-рожеві сукні, пісочні штани.

Червоний колір — цей відтінок забезпечує свіжіший, здоровіший і стрункіший вигляд. Різні дослідження навіть стверджують, що червоний колір робить людей більш привабливими та впевненими у собі.

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