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Такой же аппетитный, как морковный пирог: идеи модного "пряного" маникюра на лето (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Кому-то нравится насыщенный морковный, а кому-то - бледный Новость обновлена 27 мая 2023, 13:27
Кому-то нравится насыщенный морковный, а кому-то - бледный. Фото instagram.com

Интенсивность рыжего цвета зависит от ваших предпочтений

Лето — это время для ярких нейл-дизайнов. Мы много раз подсказывали вам интересные и разнообразные вариации оригинальных дизайнов — от глазированного омбре до малинового маникюра. Пришло время разнообразить палитру летних оттенков чем-то более спонтанным и одновременно аппетитным. Например, оранжевым цветом.

Многие связывают рыжий маникюр с осенью, ассоциируя его с опавшей листвой, имбирно-пряничным латте и Хэллоуином. Когда впервые появился тренд на маникюр "морковный пирог", казалось, что бьюти-эксперты уже предвещают будущие осенние тренды. Однако оказалось, что этот десертный арт является и летним трендом.

Для того чтобы избежать осеннего вида оранжевого маникюра, следует придерживаться нескольких советов. Прежде всего, следует избегать слишком длинных и острых форм ногтей. Во-вторых, для создания нового дизайна лучше всего выбирать пастельные оттенки. Можно использовать нежный медовый или бледно-оранжевый цвет.

Идеи морковного маникюра на лето 2023

морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр
морковный маникюр

В трендах этим летом находятся и дизайны с геометрическим узором. В этом маникюре используются различные геометрические формы, такие как абстрактные квадраты, треугольники, прямые линии и цветовые блоки.

Теги:
#Мода #Маникюр #Морковь