Такой же аппетитный, как морковный пирог: идеи модного "пряного" маникюра на лето (фото)

Интенсивность рыжего цвета зависит от ваших предпочтений

Лето — это время для ярких нейл-дизайнов. Мы много раз подсказывали вам интересные и разнообразные вариации оригинальных дизайнов — от глазированного омбре до малинового маникюра. Пришло время разнообразить палитру летних оттенков чем-то более спонтанным и одновременно аппетитным. Например, оранжевым цветом.

Многие связывают рыжий маникюр с осенью, ассоциируя его с опавшей листвой, имбирно-пряничным латте и Хэллоуином. Когда впервые появился тренд на маникюр "морковный пирог", казалось, что бьюти-эксперты уже предвещают будущие осенние тренды. Однако оказалось, что этот десертный арт является и летним трендом.

Для того чтобы избежать осеннего вида оранжевого маникюра, следует придерживаться нескольких советов. Прежде всего, следует избегать слишком длинных и острых форм ногтей. Во-вторых, для создания нового дизайна лучше всего выбирать пастельные оттенки. Можно использовать нежный медовый или бледно-оранжевый цвет.

Идеи морковного маникюра на лето 2023

В трендах этим летом находятся и дизайны с геометрическим узором. В этом маникюре используются различные геометрические формы, такие как абстрактные квадраты, треугольники, прямые линии и цветовые блоки.