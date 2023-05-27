Такий же апетитний, як морквяний пиріг: ідеї модного "пряного" манікюру на літо (фото)

Інтенсивність рудого кольору залежить від ваших уподобань

Літо – це час для яскравих нейл-дизайнів. Ми багато разів підказували вам цікаві та різноманітні варіації оригінальних дизайнів — від глазурованого омбре до малинового манікюру. Настав час урізноманітнити палітру літніх відтінків чимось спонтаннішим і водночас апетитним. Наприклад, помаранчевим кольором.

Багато хто пов’язує рудий манікюр з осінню, асоціюючи його з опалим листям, імбирно-пряничним латте та Хелловіном. Коли вперше з’явився тренд на манікюр "морквяний пиріг", здавалося, що б’юті-експерти вже віщують майбутні осінні тренди. Проте виявилось, що цей десертний арт є й літнім трендом.

Щоб уникнути осіннього виду помаранчевого манікюру, слід дотримуватися кількох порад. Насамперед слід уникати занадто довгих і гострих форм нігтів. По-друге, для створення нового дизайну краще вибирати пастельні відтінки. Можна використовувати ніжний медовий або блідо-жовтогарячий колір.

Ідеї морквяного манікюру на літо 2023

У трендах цього літа знаходяться і дизайни з геометричним візерунком. У цьому манікюрі використовуються різні геометричні форми, такі як абстрактні квадрати, трикутники, прямі лінії та колірні блоки.