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Такий же апетитний, як морквяний пиріг: ідеї модного "пряного" манікюру на літо (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Комусь подобається насичений морквяний, а комусь - блідий Новина оновлена 27 травня 2023, 13:27
Комусь подобається насичений морквяний, а комусь - блідий. Фото instagram.com

Інтенсивність рудого кольору залежить від ваших уподобань

Літо – це час для яскравих нейл-дизайнів. Ми багато разів підказували вам цікаві та різноманітні варіації оригінальних дизайнів — від глазурованого омбре до малинового манікюру. Настав час урізноманітнити палітру літніх відтінків чимось спонтаннішим і водночас апетитним. Наприклад, помаранчевим кольором.

Багато хто пов’язує рудий манікюр з осінню, асоціюючи його з опалим листям, імбирно-пряничним латте та Хелловіном. Коли вперше з’явився тренд на манікюр "морквяний пиріг", здавалося, що б’юті-експерти вже віщують майбутні осінні тренди. Проте виявилось, що цей десертний арт є й літнім трендом.

Щоб уникнути осіннього виду помаранчевого манікюру, слід дотримуватися кількох порад. Насамперед слід уникати занадто довгих і гострих форм нігтів. По-друге, для створення нового дизайну краще вибирати пастельні відтінки. Можна використовувати ніжний медовий або блідо-жовтогарячий колір.

Ідеї морквяного манікюру на літо 2023

морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр
морквяний манікюр

У трендах цього літа знаходяться і дизайни з геометричним візерунком. У цьому манікюрі використовуються різні геометричні форми, такі як абстрактні квадрати, трикутники, прямі лінії та колірні блоки.

Теги:
#Мода #Манікюр #Морква