Главные тренды маникюра 2023: топ-7 дизайнов ногтей, которые будут на пике актуальности этим летом (фото)

Выбирайте то, что вам нравится больше всего, и создавайте свой неповторимый образ!

Ухоженные, красивые руки с таким же красивым маникюром — это лучший аксессуар для каждой девушки. К счастью, огромный выбор разнообразных дизайнов ногтей позволяет каждой красавице выбрать тот, который подходит ей по стилю, по душе и, если есть, то к поводу.

Делимся с вами топ-7 популярными трендами маникюра на лето 2023 года, которые подойдут на разную длину и форму ногтей. Более того, эти дизайны будут эффектно смотреться как с праздничным образом, так и с повседневным.

Тренды маникюра 2023 года

Естественность. Все больше женщин предпочитают естественный маникюр, без ярких цветов и украшений. Такой маникюр смотрится очень элегантно и аккуратно.

Омбре. Этот тренд популярен уже несколько лет, и он не собирается уходить. Омбре-маникюр – это градиентный переход от одного цвета к другому. Такой маникюр смотрится очень красиво и стильно.

Геометрия. Тренд на геометрические узоры и фигуры тоже не теряет своей актуальности. Маникюр с простыми геометрическими формами смотрится очень оригинально.

Минимализм. Минималистичный маникюр – это очень актуальный тренд. Он предполагает использование только одного цвета и минимальное количество украшений. Такой маникюр будет идеальным выбором для любителей простоты и лаконичности.

Акцент на один палец. Если вы не хотите делать яркий маникюр на всех ногтях, можете сделать упор на одном пальце. К примеру, выделить его ярким цветом или добавить украшение.

Френч. Тренд на классический френч. Он все еще популярен и считается одним из самых элегантных и стильных видов маникюра.

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