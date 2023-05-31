Головні тренди манікюру 2023: топ-7 дизайнів нігтів, які будуть на піку актуальності цього літа (фото)

Вибирайте те, що вам подобається найбільше, та створюйте свій неповторний образ!

Доглянуті, красиві руки з таким же гарним манікюром – це найкращий аксесуар для кожної дівчини. На щастя, величезний вибір різноманітних дизайнів нігтів дозволяє кожній красуні вибрати той, який підходить їй за стилем, до душі та, якщо є, то до приводу.

Ділимося з вами топ-7 популярними трендами манікюру на літо 2023 року, які підійдуть на різну довжину та форму нігтів. Більш того, ці дизайни будуть ефектно виглядати як зі святковим чином, так і з повсякденним.

Тренди манікюру 2023 року

Природність. Все більше жінок віддають перевагу природному манікюру, без яскравих кольорів і прикрас. Такий манікюр виглядає дуже елегантно та акуратно.

Омбре. Цей тренд популярний вже кілька років, і він не збирається йти. Омбре-манікюр – це градієнтний перехід від одного кольору до іншого. Такий манікюр виглядає дуже красиво та стильно.

Геометрія. Тренд на геометричні візерунки та фігури теж не втрачає своєї актуальності. Манікюр із простими геометричними формами виглядає дуже оригінально.

Мінімалізм. Мінімалістичний манікюр – дуже актуальний тренд. Він передбачає використання лише одного кольору та мінімальну кількість прикрас. Такий манікюр буде ідеальним вибором для любителів простоти та лаконічності.

Акцент на один палець. Якщо ви не хочете робити яскравий манікюр на всіх нігтях, можете наголосити на одному пальці. Наприклад, виділити його яскравим кольором або додати прикрасу.

Френч. Тренд на класичний френч. Він все ще популярний і вважається одним із найелегантніших і найстильніших видів манікюру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди увійшов "морквяний" манікюр. Соковитий відтінок перетворить ваші нігті цього літа. А ще ми писали, як урізноманітнити французький манікюр, якщо френч у класичному виконанні вам набрид.