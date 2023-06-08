Способны испортить любой образ: неудачные вещи, которых стоит избегать в 2023 году (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Срочно избавляйтесь от этих вещей в вашем гардеробе
Иногда мы покупаем вещи, которые потом очень сложно стилизовать. И чаще всего на практике оказывается, что они и вовсе способны испортить любой образ, превратив его из современного в устаревший и неудачный. Чтобы этого избежать помимо модных трендов нужно знать и про антитренды.
Как отмечает стилист Maryna Fadieieva в своем модном блоге в Инстаграм, проблема может быть в самой вещи, которая изначально не актуальна. Или это могут быть неактуальные детали (принт или декор). В любом случае из-за таких вещей образ не может быть цельным и стильным в современном понимании.
Также модный эксперт выделила топ-5 вещей, которым совсем не место в вашем гардеробе, ведь они как раз и портят весь образ. Если хотите быть стильными и в тренде — срочно избавляйтесь от этих деталей гардероба.
Антитренды 2023 года:
- Клетчатые штаны
- Сумки с активным декором
- Устаревшие принты
- Вещи, в которых неудобно
- Обувь с декором и перфорацией
Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона — трикотажное платье. Оно выглядит прекрасно в дневных образах и хорошо подойдет для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко ранее показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.