Здатні зіпсувати будь-який образ: невдалі речі, яких варто уникати у 2023 році (фото)

Терміново позбавляйтесь цих речей у вашому гардеробі

Іноді ми купуємо речі, які потім дуже складно стилізувати. І найчастіше на практиці виявляється, що вони взагалі здатні зіпсувати будь-який образ, перетворивши його з сучасного на застарілий і невдалий. Щоб цього уникнути, крім модних трендів, потрібно знати і про антитренди.

Як зазначає стиліст Maryna Fadieieva у своєму модному блозі в Інстаграмі, проблема може бути в самій речі, яка спочатку не актуальна. Або це можуть бути неактуальні деталі (принт чи декор). У будь-якому випадку через такі речі образ не може бути цілісним і стильним у сучасному розумінні.

Також модний експерт виділила топ-5 речей, яким зовсім не місце у вашому гардеробі, адже вони якраз і псують весь образ. Якщо хочете бути стильними і в тренді — терміново позбавляйтеся цих деталей гардеробу.

Антитренди 2023 року:

Картаті штани

Сумки з активним декором

Застарілі принти

Речі, у яких незручно

Взуття з декором та перфорацією

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону — трикотажне плаття. Воно має чудовий вигляд у денних образах і добре підійде для вечері з друзями чи походу до театру. Стиліст Ната Москаленко раніше показала актуальні формули образів із трикотажною сукнею.