Не забывайте и про свои ножки: главные педикюрные тренды лета 2023 года (фото)

Все эти дизайны будут отлично смотреться на ваших ножках

Педикюр — это важная часть образа, особенно летом, если вы чаще предпочитаете сандалии и босоножки закрытым кедам и туфлям. Возможно вы не знали, что как и в маникюре — существуют также и педикюрные тренды.

Отметим сразу, что бессмертная классика — это аккуратный педикюр без покрытия, но летом можно и нужно добавлять ярких красок. Рассказываем, какие же педикюрные тренды этого сезона.

Тренды педикюра 2023:

Самым популярным вариантом по-прежнему остается однотонное покрытие: какой бы цвет вы ни выбрали, такой педикюр всегда будет смотреться аккуратно. Можно остановить свой выбор как на классических цветах — красном, бордовом или черном, а можно — использовать самые модные оттенки сезона.

Этим летом на пике популярности все оттенки зеленого и розового, желтый, оранжевый, лавандовый и голубой. Также в тренде и маникюрный тренды с разным цветом для каждого ногтя: можно выбрать несколько оттенков одного цвета или абсолютно контрастные цвета.

Также в тренде и сложный нейл-арт. Это могут быть абстрактные изображения, геометрия или даже настоящая живопись.

Ну и конечно же — френч. Он может быть классический с белыми "кончиками", так и цветной. Все те же зеленые, розовые и голубые оттенки будут прекрасно смотреться как в однотонном покрытии, так и во французском педикюре.

Ранее "Телеграф" делился другими стильными идеями, которые помогут определиться с маникюром этим летом. В моде эффект омбре: этот нейл-тренд украсит ногти любой длины и формы. А еще мы писали о популярной тенденции маникюра в Корее – "румяных ногтях".