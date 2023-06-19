Не забувайте і про свої ніжки: головні педикюрні тренди літа 2023 (фото)

Всі ці дизайни матимуть судовий вигляд на ваших ніжках

Педикюр — це важлива частина образу, особливо влітку, якщо ви частіше віддаєте перевагу сандалії і босоніжкам закритим кедам і туфлям. Можливо, ви не знали, що як і в манікюрі — існують також і педикюрні тренди.

Відзначимо відразу, що безсмертна класика — це акуратний педикюр без покриття, але влітку можна додавати яскравих фарб. Розповідаємо, які ж педикюрні тренди цього сезону.

Тренди педикюру 2023:

Найпопулярнішим варіантом залишається однотонне покриття: який би колір ви не вибрали, такий педикюр завжди буде виглядати акуратно. Можна зупинити свій вибір як на класичних кольорах — червоному, бордовому чи чорному, а можна використовувати наймодніші відтінки сезону.

Цього літа на піку популярності всі відтінки зеленого та рожевого, жовтий, помаранчевий, лавандовий та блакитний. Також у тренді і манікюрні тренди з різним кольором для кожного нігтя: можна вибрати кілька відтінків одного кольору або абсолютно контрастні кольори.

Також у тренді та складний нейл-арт. Це можуть бути абстрактні зображення, геометрія або навіть справжній живопис.

Ну і звичайно ж – френч. Він може бути класичний з білими "кінчиками", так і кольоровий. Все ті ж зелені, рожеві та блакитні відтінки мати чудовий вигляд як в однотонному покритті, так і у французькому педикюрі.

Раніше "Телеграф" ділився іншими стильними ідеями, які допоможуть визначитись із манікюром цього літа. У моді ефект омбре: цей нейл-тренд прикрасить нігті будь-якої довжини та форми. А ще ми писали про популярну тенденцію манікюру в Кореї — "рум’яних нігтях".