Для тех, кто верит в гороскопы: какой маникюр подходит вам по знаку Зодиаку (фото)

Что бы вы не выбрали — ваши ногти будут потрясающими

Любите красивые и аккуратные ногти, но не знаете, какой дизайн маникюра сделать? Почему бы не обратиться за помощью к своему знаку Зодиака? Вы когда-нибудь делали маникюр по гороскопу? Нет? А почему бы не сделать сейчас?

Делимся красочными идеями нейл-дизайна для каждого знака Зодиака. Вариантов очень много, главное "запустить" свою фантазию.

Маникюр по знакам Зодиака: фото

Водолей

Если вы хотите привлечь в свою жизнь добрые энергии, выбирайте модель в голубых тонах.

Рыбы

Ваше настроение в последние месяцы было не самым лучшим? Придайте ногтям бодрости с помощью этих маленьких разноцветных рыбок.

Овен

Вы креативны и импульсивны по натуре, различные рисунки на ногтях уравновесят вашу энергию.

Телец

Маникюр в анималистическом стиле поможет вам заземлиться и стабилизировать ваши эмоции.

Близнецы

Цветочный стиль на ногтях украсят ваши ногти, придадут вам праздничный вид, который определенно украсит ваш день.

Рак

Если вы хотите, чтобы образ был одновременно шикарным и взрывным, геометрические узоры — отличный выбор для вас.

Лев

Милые маленькие рисунки на ногтях идеально подойдут, чтобы принести вам немного нежности в будни.

Дева

Натуральные цвета и мотивы принесут в вашу жизнь спокойствие и умиротворенность.

Весы

Мотивы, напоминающие Инь и Ян, принесут баланс в вашу жизнь.

Скорпион

Блестящий лак придаст бодрости вашему образу и вашим будням.

Стрелец

Как огненному знаку вам лучше выбирать яркие цвета лака, такие как фиолетовый, зеленый, желтый или даже насыщенный красный.

Козерог

Чтобы выглядеть гламурно и быть сексуальной до кончиков ногтей, обратите внимание на маникюр в фиолетовых тонах.

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