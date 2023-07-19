Для тех, кто верит в гороскопы: какой маникюр подходит вам по знаку Зодиаку (фото)
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Что бы вы не выбрали — ваши ногти будут потрясающими
Любите красивые и аккуратные ногти, но не знаете, какой дизайн маникюра сделать? Почему бы не обратиться за помощью к своему знаку Зодиака? Вы когда-нибудь делали маникюр по гороскопу? Нет? А почему бы не сделать сейчас?
Делимся красочными идеями нейл-дизайна для каждого знака Зодиака. Вариантов очень много, главное "запустить" свою фантазию.
Маникюр по знакам Зодиака: фото
- Водолей
Если вы хотите привлечь в свою жизнь добрые энергии, выбирайте модель в голубых тонах.
- Рыбы
Ваше настроение в последние месяцы было не самым лучшим? Придайте ногтям бодрости с помощью этих маленьких разноцветных рыбок.
- Овен
Вы креативны и импульсивны по натуре, различные рисунки на ногтях уравновесят вашу энергию.
- Телец
Маникюр в анималистическом стиле поможет вам заземлиться и стабилизировать ваши эмоции.
- Близнецы
Цветочный стиль на ногтях украсят ваши ногти, придадут вам праздничный вид, который определенно украсит ваш день.
- Рак
Если вы хотите, чтобы образ был одновременно шикарным и взрывным, геометрические узоры — отличный выбор для вас.
- Лев
Милые маленькие рисунки на ногтях идеально подойдут, чтобы принести вам немного нежности в будни.
- Дева
Натуральные цвета и мотивы принесут в вашу жизнь спокойствие и умиротворенность.
- Весы
Мотивы, напоминающие Инь и Ян, принесут баланс в вашу жизнь.
- Скорпион
Блестящий лак придаст бодрости вашему образу и вашим будням.
- Стрелец
Как огненному знаку вам лучше выбирать яркие цвета лака, такие как фиолетовый, зеленый, желтый или даже насыщенный красный.
- Козерог
Чтобы выглядеть гламурно и быть сексуальной до кончиков ногтей, обратите внимание на маникюр в фиолетовых тонах.
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