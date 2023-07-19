Для тих, хто вірить у гороскопи: який манікюр підходить вам за знаком Зодіаку (фото)

Що б ви не обрали – ваші нігті будуть приголомшливими

Любите красиві та акуратні нігті, але не знаєте, який дизайн манікюру зробити? Чому б не звернутися за допомогою до свого знаку Зодіаку? Ви коли-небудь робили манікюр за гороскопом? Ні? А чому б не зробити зараз?

Ділимося барвистими ідеями нейл-дизайну для кожного знака Зодіаку. Варіантів дуже багато, головне "запустити" свою фантазію.

Манікюр за знаками Зодіаку: фото

Водолій

Якщо ви хочете залучити до свого життя добрі енергії, вибирайте модель у блакитних тонах.

Риби

Ваш настрій в останні місяці був не найкращим? Надайте нігтям бадьорості за допомогою цих маленьких різнокольорових рибок.

Овен

Ви креативні та імпульсивні за вдачею, різні малюнки на нігтях врівноважують вашу енергію.

Телець

Манікюр в анімалістичному стилі допоможе вам заземлитись та стабілізувати ваші емоції.

Близнюки

Квітковий стиль на нігтях прикрасять ваші нігті, нададуть вам святкового вигляду, який напевно прикрасить ваш день.

Рак

Якщо ви хочете, щоб образ був одночасно шикарним та вибуховим, геометричні візерунки – чудовий вибір для вас.

Лев

Милі маленькі малюнки на нігтях ідеально підійдуть, щоб принести вам трохи ніжності у будні.

Діва

Натуральні кольори та мотиви принесуть у ваше життя спокій та умиротворення.

Терези

Мотиви, що нагадують Інь та Ян, принесуть баланс у ваше життя.

Скорпіон

Блискучий лак додасть бадьорості вашому образу та вашим будням.

Стрілець

Як вогненний знак вам краще вибирати яскраві кольори лаку, такі як фіолетовий, зелений, жовтий або навіть насичений червоний.

Козеріг

Щоб виглядати гламурно та бути сексуальною до кінчиків нігтів, зверніть увагу на манікюр у фіолетових тонах.

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