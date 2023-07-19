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Для тих, хто вірить у гороскопи: який манікюр підходить вам за знаком Зодіаку (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Манікюр за знаками Зодіаку - фото Новина оновлена 19 липня 2023, 13:33
Манікюр за знаками Зодіаку - фото. Фото pexels.com

Що б ви не обрали – ваші нігті будуть приголомшливими

Любите красиві та акуратні нігті, але не знаєте, який дизайн манікюру зробити? Чому б не звернутися за допомогою до свого знаку Зодіаку? Ви коли-небудь робили манікюр за гороскопом? Ні? А чому б не зробити зараз?

Ділимося барвистими ідеями нейл-дизайну для кожного знака Зодіаку. Варіантів дуже багато, головне "запустити" свою фантазію.

Манікюр за знаками Зодіаку: фото

  • Водолій

Якщо ви хочете залучити до свого життя добрі енергії, вибирайте модель у блакитних тонах.

Манікюр за знаками Зодіаку — Водолій
  • Риби

Ваш настрій в останні місяці був не найкращим? Надайте нігтям бадьорості за допомогою цих маленьких різнокольорових рибок.

Манікюр за знаками Зодіаку — Риби.
  • Овен

Ви креативні та імпульсивні за вдачею, різні малюнки на нігтях врівноважують вашу енергію.

Манікюр за знаками Зодіаку — Овен
  • Телець

Манікюр в анімалістичному стилі допоможе вам заземлитись та стабілізувати ваші емоції.

Манікюр за знаками Зодіаку — Телець
  • Близнюки

Квітковий стиль на нігтях прикрасять ваші нігті, нададуть вам святкового вигляду, який напевно прикрасить ваш день.

Манікюр за знаками Зодіаку — Близнюки
  • Рак

Якщо ви хочете, щоб образ був одночасно шикарним та вибуховим, геометричні візерунки – чудовий вибір для вас.

Манікюр за знаками Зодіаку — Рак
  • Лев

Милі маленькі малюнки на нігтях ідеально підійдуть, щоб принести вам трохи ніжності у будні.

Манікюр за знаками Зодіаку — Лев.
  • Діва

Натуральні кольори та мотиви принесуть у ваше життя спокій та умиротворення.

Манікюр за знаками Зодіаку.
  • Терези

Мотиви, що нагадують Інь та Ян, принесуть баланс у ваше життя.

Манікюр за знаками Зодіаку — Ваги
  • Скорпіон

Блискучий лак додасть бадьорості вашому образу та вашим будням.

Манікюр за знаками Зодіаку — Скорпіон
  • Стрілець

Як вогненний знак вам краще вибирати яскраві кольори лаку, такі як фіолетовий, зелений, жовтий або навіть насичений червоний.

Манікюр за знаками Зодіаку — Стрілець
  • Козеріг

Щоб виглядати гламурно та бути сексуальною до кінчиків нігтів, зверніть увагу на манікюр у фіолетових тонах.

Манікюр за знаками Зодіаку — Козеріг

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.

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