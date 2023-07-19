Для тих, хто вірить у гороскопи: який манікюр підходить вам за знаком Зодіаку (фото)
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Що б ви не обрали – ваші нігті будуть приголомшливими
Любите красиві та акуратні нігті, але не знаєте, який дизайн манікюру зробити? Чому б не звернутися за допомогою до свого знаку Зодіаку? Ви коли-небудь робили манікюр за гороскопом? Ні? А чому б не зробити зараз?
Ділимося барвистими ідеями нейл-дизайну для кожного знака Зодіаку. Варіантів дуже багато, головне "запустити" свою фантазію.
Манікюр за знаками Зодіаку: фото
- Водолій
Якщо ви хочете залучити до свого життя добрі енергії, вибирайте модель у блакитних тонах.
- Риби
Ваш настрій в останні місяці був не найкращим? Надайте нігтям бадьорості за допомогою цих маленьких різнокольорових рибок.
- Овен
Ви креативні та імпульсивні за вдачею, різні малюнки на нігтях врівноважують вашу енергію.
- Телець
Манікюр в анімалістичному стилі допоможе вам заземлитись та стабілізувати ваші емоції.
- Близнюки
Квітковий стиль на нігтях прикрасять ваші нігті, нададуть вам святкового вигляду, який напевно прикрасить ваш день.
- Рак
Якщо ви хочете, щоб образ був одночасно шикарним та вибуховим, геометричні візерунки – чудовий вибір для вас.
- Лев
Милі маленькі малюнки на нігтях ідеально підійдуть, щоб принести вам трохи ніжності у будні.
- Діва
Натуральні кольори та мотиви принесуть у ваше життя спокій та умиротворення.
- Терези
Мотиви, що нагадують Інь та Ян, принесуть баланс у ваше життя.
- Скорпіон
Блискучий лак додасть бадьорості вашому образу та вашим будням.
- Стрілець
Як вогненний знак вам краще вибирати яскраві кольори лаку, такі як фіолетовий, зелений, жовтий або навіть насичений червоний.
- Козеріг
Щоб виглядати гламурно та бути сексуальною до кінчиків нігтів, зверніть увагу на манікюр у фіолетових тонах.
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