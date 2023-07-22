С чем носить клетчатую рубашку: формулы образов не только с джинсами и кедами (фото)

С рубашкой в клетку можно сложить множество стильных спортивных и романтических аутфитов

Некоторые вещи практически всегда актуальны и могут быть включены в базовую коллекцию гардероба в течение всего года. Рубашка в клетку, так же как и полосатая рубашка, является одним из таких элементов – она идеально подходит для создания множества стильных образов, будь то романтические или кэжуал.

Клетчатая рубашка — практичная, стильная и функциональная вещь, которая была актуальна всегда, однако сейчас переживает свое фэшн-перерождение, отмечает персональный стилист Анна (anna.le.nova). Такой предмет гардероба придаст образам трендовой многослойности и креативности. А наибольшим ее преимуществом является то, что клетчатую рубашку можно использовать в образах круглый год.

Рубашку в клеточку можно отлично комбинировать с джинсами, брюками, юбками и платьями. Она может использоваться в качестве одного из верхних слоев в образе вместе с топами, майками и футболками. Можно носить рубашку отдельно как верхнюю одежду, или накинуть ее поверх чего-нибудь или завязать на бедрах. С кедами и кроссовками вы сохраните более традиционный спортивный стиль, а с балетками или каблуками создадите контрастный эффект с романтическими нотками.

Стоит добавить, что в последние несколько лет особое место в наших шкафах занимает голубая рубашка. Ранее "Телеграф" писал, с какими элементами гардероба можно стилизовать трендовую голубую рубашку в повседневных образах.