Вещь, без которой не обойтись весной: стильные идеи для луков с голубой рубашкой (фото)

Голубая рубашка – вещь, которая должна быть в вашем гардеробе этой весной

С каждым сезоном тренды становятся все более простыми и практичными в носке, поэтому неудивительно, что последние несколько лет особое место в наших шкафах занимает голубая рубашка.

Это классическая и универсальная вещь, которую любят как дизайнеры и стилисты, так и фешионисты (редакторы глянцевых журналов, пишущие исключительно о моде). Об этом пишет ELLE Ukraine.

Скорее всего, в вашем гардеробе уже есть голубая рубашка, так что предлагаем вам вдохновиться свежими идеями аутфитов инфлюенсеров. На фото ниже можно увидеть, с какими элементами гардероба можно стилизовать трендовую голубую рубашку в повседневных образах.

Добавим, что несмотря на войну, отечественные эксперты в области моды помогают украинцам выглядеть в новых сезонах модно и актуально. Ранее известный дизайнер Андре Тан рассказал, какие фасоны белой рубашки актуальны в 2023 году. Всего их семь.

Также украинский стилист Матвей Калугин рассказал, как одеваться стильно и бюджетно. Покупать свежие тренды каждый сезон вообще не обязательно.

Еще один украинский стилист поделился, с чем весной носить трендовый тренч. Варианты стильных образов с этой верхней одеждой.