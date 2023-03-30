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Вещь, без которой не обойтись весной: стильные идеи для луков с голубой рубашкой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Голубая рубашка должна быть в вашем весеннем гардеробе
Голубая рубашка должна быть в вашем весеннем гардеробе. Фото freepik.com

Голубая рубашка – вещь, которая должна быть в вашем гардеробе этой весной

С каждым сезоном тренды становятся все более простыми и практичными в носке, поэтому неудивительно, что последние несколько лет особое место в наших шкафах занимает голубая рубашка.

Это классическая и универсальная вещь, которую любят как дизайнеры и стилисты, так и фешионисты (редакторы глянцевых журналов, пишущие исключительно о моде). Об этом пишет ELLE Ukraine.

Скорее всего, в вашем гардеробе уже есть голубая рубашка, так что предлагаем вам вдохновиться свежими идеями аутфитов инфлюенсеров. На фото ниже можно увидеть, с какими элементами гардероба можно стилизовать трендовую голубую рубашку в повседневных образах.

голубая рубашка на девушке
голубая рубашка на девушке
голубая рубашка на девушке
голубая рубашка на девушке
голубая рубашка на девушке
голубая рубашка на девушке
голубая рубашка на девушке
голубая рубашка на девушке
голубая рубашка на девушке
голубая рубашка на девушке

Добавим, что несмотря на войну, отечественные эксперты в области моды помогают украинцам выглядеть в новых сезонах модно и актуально. Ранее известный дизайнер Андре Тан рассказал, какие фасоны белой рубашки актуальны в 2023 году. Всего их семь.

Также украинский стилист Матвей Калугин рассказал, как одеваться стильно и бюджетно. Покупать свежие тренды каждый сезон вообще не обязательно.

Еще один украинский стилист поделился, с чем весной носить трендовый тренч. Варианты стильных образов с этой верхней одеждой.

Теги:
#Мода #Рубашки