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Річ, без якої не обійтися навесні: стильні ідеї для луків з блакитною сорочкою (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Блакитна сорочка повинна бути у вашому весняному гардеробі
Блакитна сорочка повинна бути у вашому весняному гардеробі. Фото freepik.com

Блакитна сорочка — річ, яка повинна бути у вашому гардеробі цієї весни

З кожним сезоном тренди стають дедалі простішими та практичнішими у носінні, тож не дивно, що останні декілька років особливе місце у наших шафах займає блакитна сорочка.

Це класична та універсальна річ, яку полюбляють як дизайнери та стилісти, так і фешіоністи (редактори глянцевих журналів, що пишуть виключно про моду). Про це пише ELLE Ukraine.

Найімовірніше, у вашому гардеробі вже є блакитна сорочка, тож пропонуємо вам надихнутися свіжими ідеями аутфітів інфлюенсерів. На фото нижче ви можете побачити, з якими елементами гардероба можна стилізувати трендову блакитну сорочку у повсякденних образах.

блакитна сорочка на дівчині
блакитна сорочка на дівчині
блакитна сорочка на дівчині
блакитна сорочка на дівчині
блакитна сорочка на дівчині
блакитна сорочка на дівчині
блакитна сорочка на дівчині
блакитна сорочка на дівчині
блакитна сорочка на дівчині
блакитна сорочка на дівчині

Додамо, що, попри війну, вітчизняні експерти в області моди допомагають українцям виглядати в нових сезонах модно і актуально. Раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, які фасони білої сорочки актуальні у 2023 році. Всього їх сім.

Також український стиліст Матвій Калугін розповів, як вдягатись стильно і бюджетно. Купувати свіжі тренди щосезону узагалі не обов‘язково.

Ще один український стиліст поділився, з чим навесні носити трендовий тренч. Варіанти стильних образів з цим верхнім одягом.

Теги:
#Мода #Сорочки