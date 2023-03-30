Річ, без якої не обійтися навесні: стильні ідеї для луків з блакитною сорочкою (фото)

Блакитна сорочка — річ, яка повинна бути у вашому гардеробі цієї весни

З кожним сезоном тренди стають дедалі простішими та практичнішими у носінні, тож не дивно, що останні декілька років особливе місце у наших шафах займає блакитна сорочка.

Це класична та універсальна річ, яку полюбляють як дизайнери та стилісти, так і фешіоністи (редактори глянцевих журналів, що пишуть виключно про моду). Про це пише ELLE Ukraine.

Найімовірніше, у вашому гардеробі вже є блакитна сорочка, тож пропонуємо вам надихнутися свіжими ідеями аутфітів інфлюенсерів. На фото нижче ви можете побачити, з якими елементами гардероба можна стилізувати трендову блакитну сорочку у повсякденних образах.

Додамо, що, попри війну, вітчизняні експерти в області моди допомагають українцям виглядати в нових сезонах модно і актуально. Раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, які фасони білої сорочки актуальні у 2023 році. Всього їх сім.

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