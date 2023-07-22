З чим носити картату сорочку: формули образів не тільки з джинсами та кедами (фото)

З сорочкою в клітинку можна скласти безліч стильних спортивних та романтичних аутфітів

Деякі речі практично завжди актуальні та можуть бути включені до базової колекції гардероба протягом усього року. Сорочка в клітинку, так само як і смугаста сорочка, — є одним з таких елементів — вона ідеально підходить для створення безлічі стильних образів, будь то романтичні або кежуал.

Картата сорочка — практична, стильна і функціональна річ, яка була актуальною завжди, проте наразі переживає своє фешн-переродження, зазначає персональний стиліст Анна (anna.le.nova). Такий предмет гардероба додасть образам трендової багатошаровості та креативності. А найбільшою її перевагою є те, що картату сорочку можна використовувати в образах цілий рік.

Сорочку в клітинку можна чудово комбінувати з джинсами, штанами, спідницями і сукнями. Вона може використовуватись як один із верхніх шарів в образі разом з топами, майками і футболками. Можна носити сорочку окремо як верхній одяг, або накинути її поверх чогось або зав'язати на стегнах. З кедами та кросівками ви збережете більш традиційний спортивний стиль, а з балетками або підборами створите контрастний ефект з романтичними нотками.

Варто додати, що останні декілька років особливе місце у наших шафах займає блакитна сорочка. Раніше "Телеграф" писав, з якими елементами гардероба можна стилізувати трендову блакитну сорочку у повсякденних образах.