Пять вещей, которые нельзя покупать даже на распродаже: будете выглядеть безвкусно (фото)
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Стилистка рассказала, какую одежду и обувь пора выбросить из шкафа
Чтобы одеваться модно в 2023 году, важно не добавлять в свои образы неактуальные и безвкусные вещи. Даже одна мелочь способна удешевить ваш наряд.
Какие вещи не стоит покупать даже на распродаже? Подробнее рассказала стилистка Татьяна Голота в Instagram.
Пять вещей, которые испортят любой образ:
- Джинсы, которые укорачивают ноги. Из-за слишком глубокой посадки вы получите эффект толстых и коротких ноги.
- Жакеты со сложным кроем. Такую вещь сложно комбинировать с другими атрибутами гардероба. Если выбираете твидовый пиджак, то фурнитура, карманы или подплечники сделают образ слишком громоздким.
- Рубашка с накладными карманами. Речь идет о карманах, которые расположены ниже линии груди: так вы "опустите" грудь к поясу и "объедините" с животом.
- Черные кроссовки. По словам стилистки, такая обувь редко вписывается в образ. Лучше покупать цветную или светлую спортивную обувь, а черный оставить для лоферов, балеток и мюли.
- Мюли с дешевой фурнитурой. Неестественно золотой и слишком блестящий декор разрушит любой лук.
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