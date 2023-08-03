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Пять вещей, которые нельзя покупать даже на распродаже: будете выглядеть безвкусно (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Лишь один антитренд способен разрушить образ
Лишь один антитренд способен разрушить образ. Фото Freepik

Стилистка рассказала, какую одежду и обувь пора выбросить из шкафа

Чтобы одеваться модно в 2023 году, важно не добавлять в свои образы неактуальные и безвкусные вещи. Даже одна мелочь способна удешевить ваш наряд.

Какие вещи не стоит покупать даже на распродаже? Подробнее рассказала стилистка Татьяна Голота в Instagram.

Пять вещей, которые испортят любой образ:

  • Джинсы, которые укорачивают ноги. Из-за слишком глубокой посадки вы получите эффект толстых и коротких ноги.
  • Жакеты со сложным кроем. Такую вещь сложно комбинировать с другими атрибутами гардероба. Если выбираете твидовый пиджак, то фурнитура, карманы или подплечники сделают образ слишком громоздким.
  • Рубашка с накладными карманами. Речь идет о карманах, которые расположены ниже линии груди: так вы "опустите" грудь к поясу и "объедините" с животом.
  • Черные кроссовки. По словам стилистки, такая обувь редко вписывается в образ. Лучше покупать цветную или светлую спортивную обувь, а черный оставить для лоферов, балеток и мюли.
  • Мюли с дешевой фурнитурой. Неестественно золотой и слишком блестящий декор разрушит любой лук.
Джинсы
Джинсы не должны портит фигуру
Рубашка с накладными карманами
Расположение карманов очень важно
Твидовый жакет
Соблюдайте баланс
Мюли
Такая фурнитура дешевит обуви
Черный кроссовки
Черный цвет не для кроссовок

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая одежда не подходит девушкам невысокого роста. А еще мы писали о трендовых цветах, которые освежат образ и украсят любую модницу.

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#Стиль #Антитренды