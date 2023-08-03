Пять вещей, которые нельзя покупать даже на распродаже: будете выглядеть безвкусно (фото)

Стилистка рассказала, какую одежду и обувь пора выбросить из шкафа

Чтобы одеваться модно в 2023 году, важно не добавлять в свои образы неактуальные и безвкусные вещи. Даже одна мелочь способна удешевить ваш наряд.

Какие вещи не стоит покупать даже на распродаже? Подробнее рассказала стилистка Татьяна Голота в Instagram.

Пять вещей, которые испортят любой образ:

Джинсы, которые укорачивают ноги. Из-за слишком глубокой посадки вы получите эффект толстых и коротких ноги.

Из-за слишком глубокой посадки вы получите эффект толстых и коротких ноги. Жакеты со сложным кроем. Такую вещь сложно комбинировать с другими атрибутами гардероба. Если выбираете твидовый пиджак, то фурнитура, карманы или подплечники сделают образ слишком громоздким.

Рубашка с накладными карманами. Речь идет о карманах, которые расположены ниже линии груди: так вы "опустите" грудь к поясу и "объедините" с животом.

Речь идет о карманах, которые расположены ниже линии груди: так вы "опустите" грудь к поясу и "объедините" с животом. Черные кроссовки. По словам стилистки, такая обувь редко вписывается в образ. Лучше покупать цветную или светлую спортивную обувь, а черный оставить для лоферов, балеток и мюли.

По словам стилистки, такая обувь редко вписывается в образ. Лучше покупать цветную или светлую спортивную обувь, а черный оставить для лоферов, балеток и мюли. Мюли с дешевой фурнитурой. Неестественно золотой и слишком блестящий декор разрушит любой лук.

Джинсы не должны портит фигуру

Расположение карманов очень важно

Соблюдайте баланс

Такая фурнитура дешевит обуви

Черный цвет не для кроссовок

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