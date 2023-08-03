П’ять речей, які не можна купувати навіть на розпродажі: матимите недолугий вигляд (фото)
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Стилістка розповіла, який одяг та взуття настав час викинути з шафи
Щоб одягатися модно у 2023 році, важливо не додавати у свої образи неактуальні та недолугі речі. Навіть одна дрібниця здатна здешевити ваше вбрання.
Які речі не варто купувати навіть на розпродажі? Детальніше розповіла стилістка Тетяна Голота у Instagram.
П’ять речей, які зіпсують будь-який образ:
- Джинси, що вкорочують ноги. Через занадто глибоку посадку ви отримаєте ефект товстих і коротких ноги.
- Жакети зі складним кроєм. Таку річ складно поєднувати з іншими атрибутами гардеробу. Якщо вибираєте твідовий піджак, то фурнітура, кишені або підплічники зроблять образ надто громіздким.
- Сорочка з накладними кишенями. Йдеться про кишені, які розташовані нижче за лінію грудей: так ви "опустите" груди до пояса і "об’єднаєте" з животом.
- Чорний кросівки. За словами стилістки, таке взуття рідко вписується в образ. Краще купувати кольорове або світле спортивне взуття, а чорний залишити для лоферів, балеток і мюлі.
- Мюлі із дешевою фурнітурою. Неприродно золотий і надто блискучий декор зруйнує будь-який лук.
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