П’ять речей, які не можна купувати навіть на розпродажі: матимите недолугий вигляд (фото)

Стилістка розповіла, який одяг та взуття настав час викинути з шафи

Щоб одягатися модно у 2023 році, важливо не додавати у свої образи неактуальні та недолугі речі. Навіть одна дрібниця здатна здешевити ваше вбрання.

Які речі не варто купувати навіть на розпродажі? Детальніше розповіла стилістка Тетяна Голота у Instagram.

П’ять речей, які зіпсують будь-який образ:

Джинси, що вкорочують ноги. Через занадто глибоку посадку ви отримаєте ефект товстих і коротких ноги.

Через занадто глибоку посадку ви отримаєте ефект товстих і коротких ноги. Жакети зі складним кроєм. Таку річ складно поєднувати з іншими атрибутами гардеробу. Якщо вибираєте твідовий піджак, то фурнітура, кишені або підплічники зроблять образ надто громіздким.

Сорочка з накладними кишенями. Йдеться про кишені, які розташовані нижче за лінію грудей: так ви "опустите" груди до пояса і "об’єднаєте" з животом.

Йдеться про кишені, які розташовані нижче за лінію грудей: так ви "опустите" груди до пояса і "об’єднаєте" з животом. Чорний кросівки. За словами стилістки, таке взуття рідко вписується в образ. Краще купувати кольорове або світле спортивне взуття, а чорний залишити для лоферів, балеток і мюлі.

За словами стилістки, таке взуття рідко вписується в образ. Краще купувати кольорове або світле спортивне взуття, а чорний залишити для лоферів, балеток і мюлі. Мюлі із дешевою фурнітурою. Неприродно золотий і надто блискучий декор зруйнує будь-який лук.

Джинси не повинні псувати фігуру

Розташування кишень дуже важливе

Дотримуйтесь балансу

Така фурнітура здешевшує взуття

Чорний колір не для кросівок

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