Как укрепить ногти в домашних условиях: 5 натуральных рецептов для силы и роста ногтей

Для приготовления ванночек вам потребуется несколько простых продуктов

Расщепленная или ломкая структура ногтей может мешать их здоровому росту. Конечно, современные мастера создают красивый маникюр и на коротких ногтях. Но, к счастью, гениальные естественные уловки могут помочь вам закалить свои ногти.

Портал santeplus рассказывает, как ускорить рост ногтей в домашних условиях. Эти пять методов дают быстрые результаты.

Как укрепить ногти народными средствами

Для приготовления ванночек вам потребуются:

Чеснок и яблочный уксус — измельчите два зубчика чеснока, добавьте половину столовой ложки оливкового масла и столько же уксуса. Налейте это природное средство в миску и замочите на нем ногти на 10 минут, после чего промойте. Чтобы получить убедительные результаты, рекомендуется делать ванночку два-три раза в неделю в течение месяца. Помидор — содержит витамины С и D, которые благотворно влияют на крепость и рост ногтей. Что сделать, чтобы ногти не ломались — смешайте свежевыжатое томатное пюре со столовой ложкой оливкового масла. Дайте пасте подействовать до 15 минут перед смыванием и повторяйте три раза в неделю. Апельсин. Как и помидоры, апельсины содержат витамин С, элемент, стимулирующий выработку коллагена, необходимого для прочности и роста ногтей. Для приготовления этого средства выжмите один апельсин и смешайте со столовой ложкой оливкового масла. Окуните пальцы в эту смесь на 10 минут и используйте этот препарат с такой же частотой, как и предыдущие средства, чтобы увидеть быстрый эффект. Лимон и оливковое масло. Лимон тоже богат витамином С, необходимым для здоровья ваших ногтей. Смешайте сок одного лимона с одной ложкой масла и погрузите в смесь ногти на 10 минут. Хорошо вымойте руки после ванночки. Яйцо — источник белка, способствующего росту и прочности ногтей. Для приготовления этого действенного средства смешайте один яичный желток с половиной столовой ложки оливкового масла. С помощью кисточки нанесите на ногти на 10 минут, прежде чем смыть их нейтральным мылом. При курсе 3 раза в неделю вы заметите значительные результаты уже через 30 дней.

Будьте внимательны — если у вас имеются царапины, повреждения кутикулы, другие раздражения кожи, не используйте уксус, помидоры и сок цитрусовых, чтобы их природной кислотой не ухудшить состояние. Эти способы подходят только для здоровой кожи. Еще несколько советов, как ускорить рост ногтей в домашних условиях без того, чтобы покупать дорогие химические продукты. Кроме применения этих народных эффективных средств, важно выработать привычки, чтобы не ослабить ногти.

Мойте посуду в перчатках, используйте питательный крем. Диета, богатая витамином А, белком и витамином В5, предотвращает их разрушение. Поэтому отдавайте предпочтение в своем рационе яйцам, моркови, авокадо, продуктам, которые нужно употреблять регулярно для крепкого здоровья.

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