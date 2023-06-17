"Каменное" авокадо станет мягким через полчаса: вот что с ним нужно сделать

Простая хитрость — и невероятный результат

Авокадо – кладезь витаминов и минералов, но покупают его довольно редко. Дело в том, что многие плоды попадают на прилавки незрелыми, а такое авокадо всегда жесткое как камень.

Но настоящие ценители этих плодов знают, как сделать их спелыми всего за полчаса. Для этого не придется слишком много времени. Вместе с Рixelinform расскажем, как ускорить созревание авокадо. Для этого вам не нужны какие-то замысловатые вспомогательные средства.

Как быстро сделать авокадо спелым и мягким

Дело в том, что авокадо выделяет газ этилен и именно он ускоряет созревание плодов. Этот процесс значительно медленнее, чем, скажем, в случае с бананом.

Для ускорения процесса созревания плодов есть два варианта. Если у вас есть время и можно сделать все без спешки, то просто положите авокадо в один пакет с бананами в сутки. Через 24 часа плоды станут мягкими и вы можете лакомиться любимым фруктом.

Если, например, гости на пороге и нет времени ждать, можно воспользоваться быстрым методом смягчения авокадо. Просто заверните в фольгу и уберите в разогретую до 90 °C духовку на 30 мин. Высокая температура стимулирует выделение этилена и любимый фрукт созреет через полчаса.

Если же вы ждете гостей, то авокадо нужно быстро почистить. В этом вам поможет один лайфхак.