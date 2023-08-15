Як зміцнити нігті в домашніх умовах: 5 натуральних рецептів для сили та росту нігтів

Для приготування ванночок вам знадобиться кілька простих продуктів

Розщеплена чи ламка структура нігтів може заважати їх здоровому зростанню. Звичайно, сучасні майстри створюють гарний манікюр і на коротких нігтях. Але, на щастя, геніальні природні хитрощі можуть допомогти вам загартувати свої нігті.

Портал santeplus розповідає, як прискорити зростання нігтів у домашніх умовах. Ці п’ять методів дають швидкі результати.

Як зміцнити нігті народними засобами

Для приготування ванн вам знадобляться:

Часник і яблучний оцет — подрібніть два зубчики часнику, додайте половину столової ложки оливкової олії та стільки ж оцту. Налийте цей природний засіб у миску та замочіть на ньому нігті на 10 хвилин, після чого промийте. Щоб отримати переконливі результати, рекомендується робити ванну два-три рази на тиждень протягом місяця. Помідор містить вітаміни С і D, які благотворно впливають на міцність і зростання нігтів. Що зробити, щоб нігті не ламалися – змішайте свіжовичавлене томатне пюре зі столовою ложкою оливкової олії. Дайте пасті подіяти до 15 хвилин перед змиванням і повторюйте тричі на тиждень. Апельсин. Як і помідори, апельсини містять вітамін С, елемент, що стимулює вироблення колагену, необхідного для міцності та зростання нігтів. Для приготування цього засобу вичавте один апельсин і змішайте зі столовою ложкою оливкової олії. Зануріть пальці в цю суміш на 10 хвилин і використовуйте цей препарат з такою самою частотою, як і попередні засоби, щоб побачити швидкий ефект. Лимон та оливкова олія. Лимон теж багатий на вітамін С, необхідний для здоров’я ваших нігтів. Змішайте сік одного лимона з однією ложкою олії та зануріть у суміш нігті на 10 хвилин. Добре вимийте руки після ванни. Яйце — джерело білка, що сприяє зростанню та міцності нігтів. Для приготування цього дієвого засобу змішайте один яєчний жовток з половиною столової ложки оливкової олії. За допомогою пензлика нанесіть на нігті на 10 хвилин, перш ніж змити їх нейтральним милом. При курсі тричі на тиждень ви помітите значні результати вже через 30 днів.

Будьте уважні — якщо у вас є подряпини, пошкодження кутикули, інші подразнення шкіри, не використовуйте оцет, помідори та цитрусовий сік, щоб не погіршити стан їх природною кислотою. Ці засоби підходять тільки для здорової шкіри. Ще кілька порад, як прискорити зростання нігтів у домашніх умовах без того, щоб купувати дорогі хімічні продукти. Крім застосування цих народних ефективних засобів, важливо виробити навички, щоб не послабити нігті.

Мийте посуд у рукавичках, використовуйте крем. Дієта, багата вітаміном А, білком та вітаміном В5, запобігає їх руйнуванню. Тому віддавайте перевагу у своєму раціоні яйцям, моркві, авокадо, продуктам, які потрібно вживати регулярно для міцного здоров’я.

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