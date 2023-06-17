"Кам’яне" авокадо стане м’яким за півгодини: ось що з ним потрібно зробити

Проста хитрість – і неймовірний результат

Авокадо — криниця вітамінів і мінералів, але купують його досить рідко. Справа в тому, що багато плодів потрапляють на прилавки незрілими, а таке авокадо завжди жорстке, як камінь.

Але справжні поціновувачі цих плодів знають, як зробити їх стиглими лише за півгодини. Для цього не доведеться надто багато часу. Разом з Рixelinform розповімо, як прискорити дозрівання авокадо. Для цього вам не потрібні якісь хитромудрі допоміжні засоби.

Як швидко зробити авокадо стиглим та м’яким

Справа в тому, що авокадо виділяє газ етилен і саме він прискорює дозрівання плодів. Цей процес значно повільніший, ніж, скажімо, у випадку з бананом.

Для прискорення процесу дозрівання плодів є два варіанти. Якщо у вас є час і можна зробити все без поспіху, то просто покладіть авокадо в один пакет із бананами на добу. Через 24 години плоди стануть м’якими і ви можете ласувати улюбленим фруктом.

Якщо, наприклад, гості на порозі немає часу чекати, можна скористатися швидким методом пом’якшення авокадо. Просто загорніть у фольгу і заберіть у розігріту до 90°C духовку на 30 хв. Висока температура стимулює виділення етилену та улюблений фрукт дозріє через півгодини.

Якщо ж ви чекаєте на гостей, то авокадо потрібно швидко почистити. У цьому вам допоможе один лайфхак.