Ваши офисные аутфиты будут перехватывать дыхание: стильные варианты деловых образов на раннюю осень (фото)

Все образы очень легко повторить

У многих офисный дресс-код ассоциируется с платьем-футляром, приталенным жакетом и туфлями-лодочками. И хотя сегодня дресс-код предлагает гораздо большую свободу выбора, все же следует не забывать одеваться на работу должным образом. Но почему бы не добавить в свои деловые аутфиты немного трендовости.

Стилисты блога о моде pumpyourstyle.studio поделились "правилами", которые следует учитывать при выборе офисного образа. А также наглядно показали, какими могут быть стильные деловые луки.

Стоит не забывать, что в деловом мире нет места мини, глубоким декольте и разрезам, так что на рабочем месте гиперсексуальность будет не к месту. Также стоит отложить в сторону заметную и дешевую бижутерию. Она не создаст положительного впечатления, поэтому для офиса оставьте деловые часы, небольшие серьги и изящную подвеску, которые дополнят ваш образ.

Готовые формулы стильных офисных образов на раннюю осень:

блейзер + кардиган + кожаные штаны + обувь на толстой подошве

блейзер + жилет + джинсы прямого кроя + мягкая сумка + лоферы

свитер на плече + лонгслив + кожаные штаны + клоги

кардиган макси + лонгслив + леггинсы + объемная сумка

кожаная куртка + лонгслив + брюки палаццо + объемная сумка + сапоги на толстой подошве

джинсовая меди юбка + рубашка+топ+яркая сумка+кроссовки

блейзер + лыжный свитер + джинсы + ковбойки

свитер + шорты + сапоги трубы

плащ + лонгслив + джинсы + яркая сумка + кроссовки

Стоит отметить, что если офисный дресс-код не позволяет носить деним — джинсы можно слегка заменить на брюки палаццо или брюки прямого кроя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важно подобрать актуальную обувь этой осенью. Многие модели ботинок и сапог давно стали антитрендами среди обувных тенденций.