Ваши офисные аутфиты будут перехватывать дыхание: стильные варианты деловых образов на раннюю осень (фото)
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Все образы очень легко повторить
У многих офисный дресс-код ассоциируется с платьем-футляром, приталенным жакетом и туфлями-лодочками. И хотя сегодня дресс-код предлагает гораздо большую свободу выбора, все же следует не забывать одеваться на работу должным образом. Но почему бы не добавить в свои деловые аутфиты немного трендовости.
Стилисты блога о моде pumpyourstyle.studio поделились "правилами", которые следует учитывать при выборе офисного образа. А также наглядно показали, какими могут быть стильные деловые луки.
Стоит не забывать, что в деловом мире нет места мини, глубоким декольте и разрезам, так что на рабочем месте гиперсексуальность будет не к месту. Также стоит отложить в сторону заметную и дешевую бижутерию. Она не создаст положительного впечатления, поэтому для офиса оставьте деловые часы, небольшие серьги и изящную подвеску, которые дополнят ваш образ.
Готовые формулы стильных офисных образов на раннюю осень:
- блейзер + кардиган + кожаные штаны + обувь на толстой подошве
- блейзер + жилет + джинсы прямого кроя + мягкая сумка + лоферы
- свитер на плече + лонгслив + кожаные штаны + клоги
- кардиган макси + лонгслив + леггинсы + объемная сумка
- кожаная куртка + лонгслив + брюки палаццо + объемная сумка + сапоги на толстой подошве
- джинсовая меди юбка + рубашка+топ+яркая сумка+кроссовки
- блейзер + лыжный свитер + джинсы + ковбойки
- свитер + шорты + сапоги трубы
- плащ + лонгслив + джинсы + яркая сумка + кроссовки
Стоит отметить, что если офисный дресс-код не позволяет носить деним — джинсы можно слегка заменить на брюки палаццо или брюки прямого кроя.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важно подобрать актуальную обувь этой осенью. Многие модели ботинок и сапог давно стали антитрендами среди обувных тенденций.