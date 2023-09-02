Укр

Ваши офисные аутфиты будут перехватывать дыхание: стильные варианты деловых образов на раннюю осень (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Деловой образ тоже может быть стильным
Деловой образ тоже может быть стильным. Фото Freepik

Все образы очень легко повторить

У многих офисный дресс-код ассоциируется с платьем-футляром, приталенным жакетом и туфлями-лодочками. И хотя сегодня дресс-код предлагает гораздо большую свободу выбора, все же следует не забывать одеваться на работу должным образом. Но почему бы не добавить в свои деловые аутфиты немного трендовости.

Стилисты блога о моде pumpyourstyle.studio поделились "правилами", которые следует учитывать при выборе офисного образа. А также наглядно показали, какими могут быть стильные деловые луки.

Стоит не забывать, что в деловом мире нет места мини, глубоким декольте и разрезам, так что на рабочем месте гиперсексуальность будет не к месту. Также стоит отложить в сторону заметную и дешевую бижутерию. Она не создаст положительного впечатления, поэтому для офиса оставьте деловые часы, небольшие серьги и изящную подвеску, которые дополнят ваш образ.

Готовые формулы стильных офисных образов на раннюю осень:

  • блейзер + кардиган + кожаные штаны + обувь на толстой подошве
  • блейзер + жилет + джинсы прямого кроя + мягкая сумка + лоферы
  • свитер на плече + лонгслив + кожаные штаны + клоги
  • кардиган макси + лонгслив + леггинсы + объемная сумка
  • кожаная куртка + лонгслив + брюки палаццо + объемная сумка + сапоги на толстой подошве
  • джинсовая меди юбка + рубашка+топ+яркая сумка+кроссовки
  • блейзер + лыжный свитер + джинсы + ковбойки
  • свитер + шорты + сапоги трубы
  • плащ + лонгслив + джинсы + яркая сумка + кроссовки

Стоит отметить, что если офисный дресс-код не позволяет носить деним — джинсы можно слегка заменить на брюки палаццо или брюки прямого кроя.

деловой наряд в офис
наряд для офиса на осень
осенний деловой образ
деловой образ в офис
деловой стиль
офисный образ на осень
офисный стиль
деловой образ
стильный деловой образ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важно подобрать актуальную обувь этой осенью. Многие модели ботинок и сапог давно стали антитрендами среди обувных тенденций.

Теги:
#Мода #Стиль