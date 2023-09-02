Ваші офісні аутфіти перехоплюватимуть дихання: стильні варіанти ділових образів на ранню осінь (фото)

Усі образи дуже легко повторити

У багатьох офісний дрес-код асоціюється із сукнею-футляром, приталеним жакетом та туфлями-човниками. І хоча сьогодні дрес-код пропонує набагато більшу свободу вибору, все ж таки слід не забувати одягатися на роботу належним чином. Але чому б не додати до своїх ділових аутфітів трохи трендовості.

Стилісти блогу про моду pumpyourstyle.studio поділилися правилами, які слід враховувати при виборі офісного образу. А також наочно показали, якими можуть бути стильні ділові цибулі.

Варто не забувати, що у діловому світі немає місця міні, глибоким декольте та розрізам, так що на робочому місці гіперсексуальність буде не доречна. Також варто відкласти убік помітну та дешеву біжутерію. Вона не створить позитивного враження, тому для офісу залиште ділові годинники, невеликі сережки та витончену підвіску, які доповнять ваш образ.

Готові формули стильних офісних образів на ранню осінь:

блейзер + кардиган + шкіряні штани + взуття на товстій підошві

блейзер + жилет + джинси прямого крою + м’яка сумка + лофери

светр на плечі + лонгслів + шкіряні штани + клоги

кардиган максі + лонгслів + легінси + об’ємна сумка

шкіряна куртка + лонгслів + штани палаццо + об’ємна сумка + чоботи на товстій підошві

джинсова мідіспідниця + сорочка+топ+яскрава сумка+кросівки

блейзер + лижний светр + джинси + ковбойки

светр + шорти + чоботи труби

плащ + лонгслів + джинси + яскрава сумка + кросівки

Якщо офісний дрес-код не дозволяє носити денім — джинси можна трохи замінити на штани палаццо або штани прямого крою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш важливо підібрати актуальне взуття цієї осені. Багато моделей черевиків та чобіт давно стали антитрендами серед взуттєвих тенденцій.