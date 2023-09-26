С этим цветом сочетается все: пять причин носить серые оттенки этой осенью (фото)

Оттенки серого станут базовыми в вашем гардеробе и заменят черный и белый цвета

Этой осенью в моде много цветов, но некоторые оттенки уже долгие годы остаются актуальными. Серый можно назвать базовым тоном, ведь он весьма универсален в сочетании с другими расцветками.

Стилист Матвей Калугин называет пять причин, почему в этом сезоне стоит носить серые вещи. Об этом он пишет в Instagram.

По словам fashion-эксперта, серый давно перестал считаться скучным. Во-первых, этот цвет сочетается со всем, являясь ахроматическим наравне с черный и белым. Так что обращайте внимание на серые оттенки, когда выбираете базовые вещи.

Во-вторых, ключ к нетривиальным и цепляющим образам в монохроме, по словам стилиста, это применение различных фактур. Серый роскошно смотрится на текстурированных материалах (мохер, овчина), которые могут быть соединены с гладкой кожей или потертым серым денимом, приводит пример Калугин.

Третье преимущество серой палитры – металлик и хром, которые какой сезон кряду остаются на пике тенденций. Очень универсальны, в частности, вещи серебристых оттенков.

Кроме того, стилист отмечает, что серый способен заменить черный цвет в гардеробах обладателей мягкой внешности с низкой контрастностью. А вот графитовый оттенок будет оказывать более мягкий эффект, но оставаясь практической базой, пояснил Калугин.

По мнению стилиста, оттенки серого привносят свежести к осенне-зимним стилизациям. К тому же светлые тона серого более практичны, чем кремовый или белый.

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