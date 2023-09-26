Рус

З цим кольором поєднується все: п’ять причин носити сірі відтінки цієї осені (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сірий колір актуальний цього сезону
Сірий колір актуальний цього сезону. Фото Getty Images

Відтінки сірого стануть базовими у вашому гардеробі та замінять чорний і білий кольори

Цієї осені в моді багато кольорів, але деякі відтінки вже довгі роки залишаються актуальними. Сірий можна назвати базовим тоном, адже він дуже універсальний у поєднанні з іншими кольорами.

Стиліст Матвій Калугін називає п’ять причин, чому цього сезону варто носити сірі речі. Про це він пише в Instagram.

За словами fashion-експерта, сірий давно перестав вважатися нудним. По-перше, цей колір поєднується з усім, бо є ахроматичним нарівні з чорним та білим. Тому звертайте увагу на сірі відтінки, коли вибираєте базові речі.

По-друге, ключ до нетривіальних та яскравих образів у монохромі, за словами стиліста, це застосування різних фактур. Сірий розкішно виглядає на текстурованих матеріалах (мохер, овчина), які можуть бути поєднані з гладкою шкірою або потертим сірим денімом, наводить приклад Калугін.

Третя перевага сірої палітри — металік і хром, що вже яки сезон поспіль залишаються на піку тенденцій. Дуже універсальні, зокрема, речі сріблястих відтінків.

Крім того, стиліст зазначає, що сірий здатний замінити чорний колір у гардеробах власників м’якої зовнішності з низькою контрастністю. А ось графітовий відтінок матиме м’якіший ефект, але залишаючись практичною базою, пояснив Калугін.

На думку стиліста, відтінки сірого привносять свіжість до осінньо-зимових стилізацій. До того ж світлі тони сірого практичніші, ніж кремовий або білий.

Стильні образи у сірих тонах
Сірий колір у моді
Стильні образи у сірих тонах
Сірий люблять модниці по всьому світу
Стильні образи у сірих тонах
Палітра сірого вражає
Стильні образи у сірих тонах
Сірий поєднуватиметься з будь-яким кольором
Стильні образи у сірих тонах
Хоча б одну сіру річ варто придбати цієї осені

Раніше "Телеграф" розповідав, які поєднання кольорів допоможуть створити стильний образ цієї осені. А ще ми писали, що очолює топ трендів у 2023 році червоний колір.

Теги:
#Стиль #Сірий колір