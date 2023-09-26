З цим кольором поєднується все: п’ять причин носити сірі відтінки цієї осені (фото)

Відтінки сірого стануть базовими у вашому гардеробі та замінять чорний і білий кольори

Цієї осені в моді багато кольорів, але деякі відтінки вже довгі роки залишаються актуальними. Сірий можна назвати базовим тоном, адже він дуже універсальний у поєднанні з іншими кольорами.

Стиліст Матвій Калугін називає п’ять причин, чому цього сезону варто носити сірі речі. Про це він пише в Instagram.

За словами fashion-експерта, сірий давно перестав вважатися нудним. По-перше, цей колір поєднується з усім, бо є ахроматичним нарівні з чорним та білим. Тому звертайте увагу на сірі відтінки, коли вибираєте базові речі.

По-друге, ключ до нетривіальних та яскравих образів у монохромі, за словами стиліста, це застосування різних фактур. Сірий розкішно виглядає на текстурованих матеріалах (мохер, овчина), які можуть бути поєднані з гладкою шкірою або потертим сірим денімом, наводить приклад Калугін.

Третя перевага сірої палітри — металік і хром, що вже яки сезон поспіль залишаються на піку тенденцій. Дуже універсальні, зокрема, речі сріблястих відтінків.

Крім того, стиліст зазначає, що сірий здатний замінити чорний колір у гардеробах власників м’якої зовнішності з низькою контрастністю. А ось графітовий відтінок матиме м’якіший ефект, але залишаючись практичною базою, пояснив Калугін.

На думку стиліста, відтінки сірого привносять свіжість до осінньо-зимових стилізацій. До того ж світлі тони сірого практичніші, ніж кремовий або білий.

Сірий колір у моді

Сірий люблять модниці по всьому світу

Палітра сірого вражає

Сірий поєднуватиметься з будь-яким кольором

Хоча б одну сіру річ варто придбати цієї осені

Раніше "Телеграф" розповідав, які поєднання кольорів допоможуть створити стильний образ цієї осені. А ще ми писали, що очолює топ трендів у 2023 році червоний колір.