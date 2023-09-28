Эти вещи должны быть в вашем гардеробе осенью 2023 года: список "базы" (фото)
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Вам всегда будет "что надеть"
Подбирая новые наряды, каждая модница руководствуется "своими" критериями. Для кого-то важно подобрать практичную и комфортную вещь, кому-то важно быть в тренде, поэтому они выбирают то, что модно. Однако в гардеробе и "первых" и "вторых" обязательно должны быть некоторые вещи: они всегда в тренде, и очень практичные.
Стилист kristina_mateush в своем модном блоге в Инстаграм выделила топ-9 базовых вещей для осеннего гардероба, которые просто обязаны быть у каждой модницы. Все они отлично сочетаются между собой, а также с другими трендами, которые "залетают" на сезон.
Базовый осенний гардероб 2023:
- Рубашка оверсайз
Один из самых важных модных элементов в гардеробе. Эта вещь спасает даже в те моменты, когда кажется, что нечего надеть. Выбирайте умеренный и деликатный оверсайз.
- Водолазка
Всегда актуальна для осеннего гардероба. Может носиться как самостоятельный элемент или нижний слой подрубашку или жакет.
- Джинсы
Самый нужный предмет современного дамского гардероба. Купите универсальные прямые модели джинс, которые всегда будут актуальны.
- Брюки
Отличная классика, которая придаст элегантность любому образу. Можно носить как с каблуками, так и с обувью на плоском ходу.
- Трикотажное платье
Элегантные вещи тоже должны находиться в функциональном гардеробе. Выбирайте длинные или миди-платья из плотного трикотажа.
- Юбка
Безусловно, делает любой образ женственным. Предпочтите лаконичным и простым моделям меди и макси длины.
- Жакет
Жакет в современном исполнении актуален прямого и приталенного кроя.
- Тренч
Вечная классика, которая должна являться неотъемлемой частью капсульного гардероба. Он подходит как для холодных, так и для теплых дней.
- Трикотажный костюм
Если вы мечтаете, чтобы ваш гардероб состоял из базовых вещей – стильные трикотажные костюмы – неотъемлемая часть в современном женском гардеробе.
Ранее мы показывали, какие модные тренды 2023 уже сошли на улицы с подиумов этой осенью. Месяц моды Большой Четверки (Нью-Йорк, Париж, Лондон и Милан) выделил пять главных популярных тенденций.