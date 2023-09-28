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Эти вещи должны быть в вашем гардеробе осенью 2023 года: список "базы" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Эти вещи подойдут на любую фигуру и под любой стиль Новость обновлена 28 сентября 2023, 08:07
Эти вещи подойдут на любую фигуру и под любой стиль. Фото Freepik

Вам всегда будет "что надеть"

Подбирая новые наряды, каждая модница руководствуется "своими" критериями. Для кого-то важно подобрать практичную и комфортную вещь, кому-то важно быть в тренде, поэтому они выбирают то, что модно. Однако в гардеробе и "первых" и "вторых" обязательно должны быть некоторые вещи: они всегда в тренде, и очень практичные.

Стилист kristina_mateush в своем модном блоге в Инстаграм выделила топ-9 базовых вещей для осеннего гардероба, которые просто обязаны быть у каждой модницы. Все они отлично сочетаются между собой, а также с другими трендами, которые "залетают" на сезон.

Базовый осенний гардероб 2023:

  • Рубашка оверсайз

Один из самых важных модных элементов в гардеробе. Эта вещь спасает даже в те моменты, когда кажется, что нечего надеть. Выбирайте умеренный и деликатный оверсайз.

Рубашка оверсайз
  • Водолазка

Всегда актуальна для осеннего гардероба. Может носиться как самостоятельный элемент или нижний слой подрубашку или жакет.

Водолазка
  • Джинсы

Самый нужный предмет современного дамского гардероба. Купите универсальные прямые модели джинс, которые всегда будут актуальны.

Джинсы
  • Брюки

Отличная классика, которая придаст элегантность любому образу. Можно носить как с каблуками, так и с обувью на плоском ходу.

Брюки
  • Трикотажное платье

Элегантные вещи тоже должны находиться в функциональном гардеробе. Выбирайте длинные или миди-платья из плотного трикотажа.

Трикотажное платье
  • Юбка

Безусловно, делает любой образ женственным. Предпочтите лаконичным и простым моделям меди и макси длины.

Юбка
  • Жакет

Жакет в современном исполнении актуален прямого и приталенного кроя.

Жакет
  • Тренч

Вечная классика, которая должна являться неотъемлемой частью капсульного гардероба. Он подходит как для холодных, так и для теплых дней.

Тренч
  • Трикотажный костюм

Если вы мечтаете, чтобы ваш гардероб состоял из базовых вещей – стильные трикотажные костюмы – неотъемлемая часть в современном женском гардеробе.

Трикотажный костюм

Ранее мы показывали, какие модные тренды 2023 уже сошли на улицы с подиумов этой осенью. Месяц моды Большой Четверки (Нью-Йорк, Париж, Лондон и Милан) выделил пять главных популярных тенденций.

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#Мода #Стиль #Тренды