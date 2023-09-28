Эти вещи должны быть в вашем гардеробе осенью 2023 года: список "базы" (фото)

Вам всегда будет "что надеть"

Подбирая новые наряды, каждая модница руководствуется "своими" критериями. Для кого-то важно подобрать практичную и комфортную вещь, кому-то важно быть в тренде, поэтому они выбирают то, что модно. Однако в гардеробе и "первых" и "вторых" обязательно должны быть некоторые вещи: они всегда в тренде, и очень практичные.

Стилист kristina_mateush в своем модном блоге в Инстаграм выделила топ-9 базовых вещей для осеннего гардероба, которые просто обязаны быть у каждой модницы. Все они отлично сочетаются между собой, а также с другими трендами, которые "залетают" на сезон.

Базовый осенний гардероб 2023:

Рубашка оверсайз

Один из самых важных модных элементов в гардеробе. Эта вещь спасает даже в те моменты, когда кажется, что нечего надеть. Выбирайте умеренный и деликатный оверсайз.

Водолазка

Всегда актуальна для осеннего гардероба. Может носиться как самостоятельный элемент или нижний слой подрубашку или жакет.

Джинсы

Самый нужный предмет современного дамского гардероба. Купите универсальные прямые модели джинс, которые всегда будут актуальны.

Брюки

Отличная классика, которая придаст элегантность любому образу. Можно носить как с каблуками, так и с обувью на плоском ходу.

Трикотажное платье

Элегантные вещи тоже должны находиться в функциональном гардеробе. Выбирайте длинные или миди-платья из плотного трикотажа.

Юбка

Безусловно, делает любой образ женственным. Предпочтите лаконичным и простым моделям меди и макси длины.

Жакет

Жакет в современном исполнении актуален прямого и приталенного кроя.

Тренч

Вечная классика, которая должна являться неотъемлемой частью капсульного гардероба. Он подходит как для холодных, так и для теплых дней.

Трикотажный костюм

Если вы мечтаете, чтобы ваш гардероб состоял из базовых вещей – стильные трикотажные костюмы – неотъемлемая часть в современном женском гардеробе.

Ранее мы показывали, какие модные тренды 2023 уже сошли на улицы с подиумов этой осенью. Месяц моды Большой Четверки (Нью-Йорк, Париж, Лондон и Милан) выделил пять главных популярных тенденций.