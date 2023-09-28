Ці речі мають бути у вашому гардеробі восени 2023 року: список "бази" (фото)

Вам завжди буде "що вдягнути"

Підбираючи нові вбрання, кожна модниця керується своїми критеріями. Для когось важливо підібрати практичну та комфортну річ, комусь важливо бути у тренді, тому вони обирають те, що модно. Однак у гардеробі і "перших" і "других" обов’язково мають бути деякі речі: вони завжди у тренді, і дуже практичні.

Стиліст kristina_mateush у своєму модному блозі в Інстаграм виділила топ-9 базових речей для осіннього гардероба, які просто повинні бути у кожної модниці. Всі вони чудово поєднуються між собою, а також з іншими трендами, які "залітають" на сезон.

Базовий осінній гардероб 2023:

Сорочка оверсайз

Один із найважливіших модних елементів у гардеробі. Ця річ рятує навіть у ті моменти, коли здається, що нема чого одягти. Вибирайте помірний та делікатний оверсайз.

Водолазка

Завжди актуальна для осіннього гардероба. Може носитися як самостійний елемент або нижній шар підсорочку чи жакет.

Джинси

Найнеобхідніший предмет сучасного жіночого гардероба. Купуйте універсальні прямі моделі джинс, які завжди будуть актуальними.

Штани

Відмінна класика, яка надасть елегантності будь-якому образу. Можна носити як з підборами, так і з взуттям на пласкому ходу.

Трикотажна сукня

Елегантні речі теж мають бути у функціональному гардеробі. Вибирайте довгі або мідісукні із щільного трикотажу.

Спідниця

Безумовно, робить будь-який образ жіночним. Віддайте перевагу лаконічним і простим моделям міді та максі довжини.

Жакет

Жакет у сучасному виконанні актуальний прямого та приталеного крою.

Тренч

Вічна класика, яка має бути невіддільною частиною капсульного гардероба. Він підходить як для холодних, так і теплих днів.

Трикотажний костюм

Якщо ви мрієте, щоб ваш гардероб складався із базових речей – стильні трикотажні костюми – невіддільна частина у сучасному жіночому гардеробі.

Раніше ми показували, які модні тренди 2023 року вже зійшли на вулиці з подіумів цієї осені. Місяць моди Великої Четвірки (Нью-Йорк, Париж, Лондон та Мілан) виділив п’ять головних популярних тенденцій.