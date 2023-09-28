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Ці речі мають бути у вашому гардеробі восени 2023 року: список "бази" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Ці речі підійдуть на будь-яку фігуру та під будь-який стиль Новина оновлена 28 вересня 2023, 08:07
Ці речі підійдуть на будь-яку фігуру та під будь-який стиль. Фото Freepik

Вам завжди буде "що вдягнути"

Підбираючи нові вбрання, кожна модниця керується своїми критеріями. Для когось важливо підібрати практичну та комфортну річ, комусь важливо бути у тренді, тому вони обирають те, що модно. Однак у гардеробі і "перших" і "других" обов’язково мають бути деякі речі: вони завжди у тренді, і дуже практичні.

Стиліст kristina_mateush у своєму модному блозі в Інстаграм виділила топ-9 базових речей для осіннього гардероба, які просто повинні бути у кожної модниці. Всі вони чудово поєднуються між собою, а також з іншими трендами, які "залітають" на сезон.

Базовий осінній гардероб 2023:

  • Сорочка оверсайз

Один із найважливіших модних елементів у гардеробі. Ця річ рятує навіть у ті моменти, коли здається, що нема чого одягти. Вибирайте помірний та делікатний оверсайз.

Сорочка оверсайз
  • Водолазка

Завжди актуальна для осіннього гардероба. Може носитися як самостійний елемент або нижній шар підсорочку чи жакет.

Водолазка
  • Джинси

Найнеобхідніший предмет сучасного жіночого гардероба. Купуйте універсальні прямі моделі джинс, які завжди будуть актуальними.

Джинси
  • Штани

Відмінна класика, яка надасть елегантності будь-якому образу. Можна носити як з підборами, так і з взуттям на пласкому ходу.

Штани
  • Трикотажна сукня

Елегантні речі теж мають бути у функціональному гардеробі. Вибирайте довгі або мідісукні із щільного трикотажу.

Трикотажна сукня
  • Спідниця

Безумовно, робить будь-який образ жіночним. Віддайте перевагу лаконічним і простим моделям міді та максі довжини.

Спідниця
  • Жакет

Жакет у сучасному виконанні актуальний прямого та приталеного крою.

Жакет
  • Тренч

Вічна класика, яка має бути невіддільною частиною капсульного гардероба. Він підходить як для холодних, так і теплих днів.

Тренч
  • Трикотажний костюм

Якщо ви мрієте, щоб ваш гардероб складався із базових речей – стильні трикотажні костюми – невіддільна частина у сучасному жіночому гардеробі.

Трикотажний костюм

Раніше ми показували, які модні тренди 2023 року вже зійшли на вулиці з подіумів цієї осені. Місяць моди Великої Четвірки (Нью-Йорк, Париж, Лондон та Мілан) виділив п’ять головних популярних тенденцій.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди