Ці речі мають бути у вашому гардеробі восени 2023 року: список "бази" (фото)
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Вам завжди буде "що вдягнути"
Підбираючи нові вбрання, кожна модниця керується своїми критеріями. Для когось важливо підібрати практичну та комфортну річ, комусь важливо бути у тренді, тому вони обирають те, що модно. Однак у гардеробі і "перших" і "других" обов’язково мають бути деякі речі: вони завжди у тренді, і дуже практичні.
Стиліст kristina_mateush у своєму модному блозі в Інстаграм виділила топ-9 базових речей для осіннього гардероба, які просто повинні бути у кожної модниці. Всі вони чудово поєднуються між собою, а також з іншими трендами, які "залітають" на сезон.
Базовий осінній гардероб 2023:
- Сорочка оверсайз
Один із найважливіших модних елементів у гардеробі. Ця річ рятує навіть у ті моменти, коли здається, що нема чого одягти. Вибирайте помірний та делікатний оверсайз.
- Водолазка
Завжди актуальна для осіннього гардероба. Може носитися як самостійний елемент або нижній шар підсорочку чи жакет.
- Джинси
Найнеобхідніший предмет сучасного жіночого гардероба. Купуйте універсальні прямі моделі джинс, які завжди будуть актуальними.
- Штани
Відмінна класика, яка надасть елегантності будь-якому образу. Можна носити як з підборами, так і з взуттям на пласкому ходу.
- Трикотажна сукня
Елегантні речі теж мають бути у функціональному гардеробі. Вибирайте довгі або мідісукні із щільного трикотажу.
- Спідниця
Безумовно, робить будь-який образ жіночним. Віддайте перевагу лаконічним і простим моделям міді та максі довжини.
- Жакет
Жакет у сучасному виконанні актуальний прямого та приталеного крою.
- Тренч
Вічна класика, яка має бути невіддільною частиною капсульного гардероба. Він підходить як для холодних, так і теплих днів.
- Трикотажний костюм
Якщо ви мрієте, щоб ваш гардероб складався із базових речей – стильні трикотажні костюми – невіддільна частина у сучасному жіночому гардеробі.
Раніше ми показували, які модні тренди 2023 року вже зійшли на вулиці з подіумів цієї осені. Місяць моди Великої Четвірки (Нью-Йорк, Париж, Лондон та Мілан) виділив п’ять головних популярних тенденцій.