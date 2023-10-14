С такими ногтями вы будете в центре внимания: десять разноцветных идей маникюра для этой осени (фото)

Яркий маникюр поднимет вам настроение в любую погоду

В этом сезоне в трендах нейл-арта много оттенков. Если вы не боитесь яркого маникюра, то смело красьте ногти сразу несколькими лаками.

Отличная идея для разноцветного маникюра – завитки и вихри. Такой дизайн поднимет настроение этой осенью и прогонит хандру.

Для создания эффектного маникюра используйте любимые оттенки. Вы можете сочетать два и больше цветов, рисуя волнистые линии на ногтях. Нейл-идея одинаково красиво выглядит с матовым или глянцевым топом.

Комбинация нюдовой основы и цветным завитков гарантирует трендовый дизайн. Для более сдержанной цветовой гаммы используйте белый, бежевый, коричневый цвета. Разноцветные узоры, к слову, разнообразят и стандартный французский маникюр, заменив белые кончики френча на яркую абстракцию.

Завитки сочных оттенков украсят как длинную, так и короткую длину. Не бойтесь экспериментировать и проявлять креативность, ведь ваш маникюр может быть акцентом осеннего образа.

Идеи разноцветного маникюра 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды французского маникюра понравятся обладательницам коротких ногтей. А еще мы писали, как сделать необычный нейл-арт в Хэллоуин.