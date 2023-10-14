С такими ногтями вы будете в центре внимания: десять разноцветных идей маникюра для этой осени (фото)
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Яркий маникюр поднимет вам настроение в любую погоду
В этом сезоне в трендах нейл-арта много оттенков. Если вы не боитесь яркого маникюра, то смело красьте ногти сразу несколькими лаками.
Отличная идея для разноцветного маникюра – завитки и вихри. Такой дизайн поднимет настроение этой осенью и прогонит хандру.
Для создания эффектного маникюра используйте любимые оттенки. Вы можете сочетать два и больше цветов, рисуя волнистые линии на ногтях. Нейл-идея одинаково красиво выглядит с матовым или глянцевым топом.
Комбинация нюдовой основы и цветным завитков гарантирует трендовый дизайн. Для более сдержанной цветовой гаммы используйте белый, бежевый, коричневый цвета. Разноцветные узоры, к слову, разнообразят и стандартный французский маникюр, заменив белые кончики френча на яркую абстракцию.
Завитки сочных оттенков украсят как длинную, так и короткую длину. Не бойтесь экспериментировать и проявлять креативность, ведь ваш маникюр может быть акцентом осеннего образа.
Идеи разноцветного маникюра 2023
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