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С такими ногтями вы будете в центре внимания: десять разноцветных идей маникюра для этой осени (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Маникюр – важная часть образа Новость обновлена 14 октября 2023, 12:27
Маникюр – важная часть образа. Фото Freepik

Яркий маникюр поднимет вам настроение в любую погоду

В этом сезоне в трендах нейл-арта много оттенков. Если вы не боитесь яркого маникюра, то смело красьте ногти сразу несколькими лаками.

Отличная идея для разноцветного маникюра – завитки и вихри. Такой дизайн поднимет настроение этой осенью и прогонит хандру.

Для создания эффектного маникюра используйте любимые оттенки. Вы можете сочетать два и больше цветов, рисуя волнистые линии на ногтях. Нейл-идея одинаково красиво выглядит с матовым или глянцевым топом.

Комбинация нюдовой основы и цветным завитков гарантирует трендовый дизайн. Для более сдержанной цветовой гаммы используйте белый, бежевый, коричневый цвета. Разноцветные узоры, к слову, разнообразят и стандартный французский маникюр, заменив белые кончики френча на яркую абстракцию.

Завитки сочных оттенков украсят как длинную, так и короткую длину. Не бойтесь экспериментировать и проявлять креативность, ведь ваш маникюр может быть акцентом осеннего образа.

Идеи разноцветного маникюра 2023

Разноцветный маникюр
Разноцветный маникюр
Разноцветный маникюр
Разноцветный маникюр
Разноцветный маникюр
Разноцветный маникюр
Разноцветный маникюр
Разноцветный маникюр
Разноцветный маникюр
Разноцветный маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды французского маникюра понравятся обладательницам коротких ногтей. А еще мы писали, как сделать необычный нейл-арт в Хэллоуин.

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