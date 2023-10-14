З такими нігтями ви будете в центрі уваги: десять різнокольорових ідей манікюру для цієї осені (фото)

Яскравий манікюр підніме вам настрій у будь-яку погоду

Цього сезону в трендах нейл-арту багато відтінків. Якщо ви не боїтеся яскравого манікюру, то сміливо фарбуйте нігті відразу кількома лаками.

Відмінна ідея для різнокольорового манікюру – завитки та вихори. Такий дизайн підніме настрій цієї осені й прожене нудьгу.

Для створення ефектного манікюру використовуйте улюблені відтінки. Ви можете поєднувати два та більше кольорів, малюючи хвилясті лінії на нігтях. Нейл-ідея однаково красиво виглядає з матовим чи глянсовим топом.

Комбінація нюдової основи та кольорових завитків гарантує трендовий дизайн. Для більш стриманої гами кольорів використовуйте білий, бежевий, коричневий кольори. Різнокольорові візерунки, до речі, урізноманітнюють і стандартний французький манікюр, замінивши білі кінчики френча яскравою абстракцією.

Завитки соковитих відтінків прикрасять як довгу, так і коротку довжину. Не бійтеся експериментувати та виявляти креативність, адже ваш манікюр може бути акцентом осіннього образу.

Ідеї різнокольорового манікюру 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди французького манікюру сподобаються володаркам коротких нігтів. А ще ми писали, як зробити незвичайний нейл-арт у Гелловін.