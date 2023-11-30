Модная челка, боб и не только: 20 трендовых стрижек, которые будут доминировать в 2024 году (фото)

В этом году играют новая длина и текстуры для нового сезона

Когда дело доходит до волос, современные стили опираются на текущие тенденции, но изменяют ситуацию новой длиной, текстурой и инновационными элементами. Вот что говорят стилисты, чтобы ваша модная стрижка оставалась в тренде в 2024 году.

Подборку самых модных причесок предоставил портал Showbizz Daily. Смотрите варианты на короткие и длинные волосы для разного возраста и будьте на пике стиля!

Челка и боб - в трендах года

Стильные стрижки 2024 на короткие волосы

Боб во всей красе

2023 год, безусловно, был годом боба, и он останется одним из самых модных вариантов во всех его бесконечных стилях. Хорошая новость состоит в том, что вы можете найти подходящую стрижку для любой формы лица и типа волос.

Тупой срез помогает придать тонким волосам объем и подчеркивает сильную челюсть

Нотка изысканности

Вот супершикарный, изысканный взгляд на боб. Длина опускается чуть ниже челюсти, удлиняя шею.

Средняя часть придает нотку модной симметрии

Боб в стиле барокко

Большим прорывным трендом 2024 года станет барочный боб. Этот тренд отлично подходит людям с естественными локонами или более длинными стрижками боб.

Объемные локоны добавляют изысканность

Микробоб — укороченный вариант

Этот укороченный боб, который носила актриса Мишель Уильямс, тоже в тренде. Боковой пробор помогает придать стрижке более утонченный вид.

Знаменитости выбирают микробоб

Волнистый боб

Поскольку боб будет повсеместно, волнистый вариант будет очевидным основным элементом — просто потому, что для некоторых женщин он позволяет получить более естественную текстуру. Этого часто можно достичь, просто высушив волосы на воздухе и добавив немного средства для текстуры.

Милый волнистый боб на каждый день

Смелая челка на бобе

Особенно модны архитектурные, смелые и смелые челки, как показано здесь. Их можно добавить к любой длине, включая микробоб. Хотя они не для всех, они могут омолодить.

Большая инновация боб в последнее время? Челка!

Вечный шик с французским бобом

В социальных сетях недавно выросло количество поисков французского боба. В то время как французский боб раньше определялся длиной, парикмахер Люк Хершесон сказал Vogue, что теперь это больше связано с ощущением легкости.

Французский боб вернулся в тренды. Фото: taylorlashae/Instagram

Какие еще варианты мы видим сегодня?

Другие стрижки, которые подходят к разным стилям, также играют важную роль в истории года. Вот что еще советуют парикмахеры и стилисты.

В этом сезоне популярен не только боб

Волосы средней длины

Они просты в уходе, невероятно удобны и, пожалуй, это наиболее универсальный вариант. Он может быть сексуальным и изящным.

Носите волнистыми, вьющимися или прямыми

Длинный миди

Этот винтажный стиль возрождается, как здесь показывает актриса Эмма Робертс. В основном это многослойная стрижка.

Длина опускается ниже плеч, но выше груди

Многослойные очертания никуда не денутся

По многим причинам слои продолжают властвовать в парикмахерских. Чтобы подчеркнуть многослойность, некоторые, как Майли Сайрус, даже выбирают двуколорный тренд.

Многослойность, безусловно, любима знаменитостями

The wolf cut

Эта панк-рокерская эстетика 70-х и 80-х годов обновлена для XXI века. Стрижка базируется на бесчисленных слоях, которые создают объем вокруг лица.

Стрижка "волк" добавляет образу смелости

The long shag

Существует как менее смелая, но все равно крутая версия "волчьей стрижки". Хотя на этом фото она длинная, но этот тренд не определяется длиной — все зависит от челки и слоев. На самом деле это стрижка для людей, которые не хотят беспокоиться о ежедневном уходе или укладке.

Шэг — стрижка, не требующая особого ухода

Многослойность и челка "шторка"

Хлои Кардашьян выбрала приятную многослойную стрижку с челкой в стиле "шторка", которая подчеркивает ее черты. Этот стиль широко одобряли модницы и поклонники в интернете.

Этот стиль приходит во все салоны красоты

Под мальчика

Определенно, наблюдается всплеск количества женщин, решающих все отрезать. От бритых голов до стрижки "гарсон" и "пикси" – хороший выбор для кого-либо. Как дополнительный бонус, вам придется гораздо меньше сушить и укладывать волосы!

Мужские стрижки популярны и у женщин

Отражение силы и личности

Смелая короткая стрижка может подчеркнуть силу и индивидуальность. Так точно было с аргентинской певицей Нати Пелусо, которая отстригла свои длинные волосы ради этого стильного образа.

Нати Пелусо сменила образ в 2022 году

Мокрый эффект

Думаете, как уложить модную короткую стрижку года? Мокрый эффект – безусловно, стильный выбор, который работает где угодно.

Эффект мокрых волос выглядит шикарно и на красной дорожке, и в офисе

Кучерявые волосы

Вьющиеся волосы снова в моде. Особенно, когда они играют с объемом.

Кучерявая шевелюра не имеет границ

Наращивание — скорая помощь

Наращивание остается фантастическим способом изменить свой стиль гораздо быстрее, чем это нужно, чтобы отрастить волосы. Современные мастера предлагают множество различных вариантов.

Укладка будет выглядеть на миллион долларов

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