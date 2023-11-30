Модний чубчик, боб і не тільки: 20 трендових стрижок, які домінуватимуть у 2024 році (фото)

Цього року грають нова довжина та текстури для нового сезону

Коли справа доходить до волосся, сучасні стилі спираються на поточні тенденції, але змінюють ситуацію новою довжиною, текстурою та інноваційними елементами. Ось що кажуть стилісти, щоб ваша модна стрижка залишалася у тренді у 2024 році.

Добірку наймодніших зачісок надав портал Showbizz Daily. Дивіться варіанти на коротке та довге волосся для різного віку та будьте на піку стилю!

Чубчик і боб — у трендах року

Стильні стрижки 2024 на коротке волосся

Боб у всій красі

2023 рік, безумовно, був роком боба, і він залишиться одним із наймодніших варіантів у всіх його нескінченних стилях. Хороша новина полягає в тому, що ви можете знайти відповідну стрижку для будь-якої форми обличчя та типу волосся.

Тупий зріз допомагає надати тонкому волоссю об’єму і підкреслює сильну щелепу.

Нотка вишуканості

Ось супершикарний, вишуканий погляд на боб. Довжина опускається трохи нижче за щелепу, подовжуючи шию.

Середня частина надає нотки модної асиметрії.

Боб у стилі бароко

Великим проривним трендом 2024 стане бароковий боб. Цей тренд відмінно підходить людям з природними кучерями або довшими стрижками боб.

Об’ємні локони додають вишуканості.

Мікробоб – укорочений варіант

Цей укорочений біб, який носила актриса Мішель Вільямс, теж у тренді. Бічний проділ допомагає надати стрижці більш витонченого вигляду.

Знаменитості обирають мікробоб

Хвилястий боб

Оскільки боб буде повсюдно, хвилястий варіант буде очевидним основним елементом просто тому, що для деяких жінок він дозволяє отримати більш природну текстуру. Цього часто можна досягти, просто висушивши волосся на повітрі та додавши трохи засобу для текстури.

Милий хвилястий боб на кожен день

Сміливий чубчик на бобі

Особливо модними є архітектурні, сміливі чубчики, як показано тут. Їх можна додати до будь-якої довжини, включаючи мікробоб. Хоча вони не для всіх, вони можуть омолодити.

Велика інновація бобів останнім часом? Чубчик!

Вічний шик із французьким бобом

У соціальних мережах нещодавно зросла кількість пошуків французького боба. Коли французький боб раніше визначався довжиною, перукар Люк Хершесон сказав Vogue, що тепер це більше пов’язано з відчуттям легкості.

Французький боб повернувся до трендів. Фото: taylorlashae/Instagram

Які ще варіанти ми бачимо сьогодні?

Інші стрижки, що підходять до різних стилів, також відіграють важливу роль в історії року. Ось що ще радять перукарі та стилісти.

Цього сезону популярний не тільки боб

Волосся середньої довжини

Воно просте у догляді, неймовірно зручне та це найбільш універсальний варіант. Воно може бути сексуальним та витонченим.

Носіть хвилястим, кучерявим або прямим

Довгий міді

Цей вінтажний стиль відроджується, як показує актриса Емма Робертс. В основному це багатошарова стрижка.

Довжина опускається нижче плечей, але вище грудей

Багатошарові обриси нікуди не подінуться

З багатьох причин шари продовжують панувати в перукарнях. Щоб наголосити на багатошаровості, деякі, як Майлі Сайрус, навіть обирають двоколірний тренд.

Багатошаровість, безумовно, улюблена знаменитостями

The wolf cut

Ця панк-рокерська естетика 70-х та 80-х років оновлена для XXI століття. Стрижка базується на незліченних шарах, що створюють об’єм навколо обличчя.

Стрижка "вовк" додає образу сміливості

The long shag

Існує як менш смілива, але все одно крута версія "вовчої стрижки". Хоча на цьому фото вона довга, але цей тренд не визначається довжиною – все залежить від чубчика та шарів. Насправді це стрижка для людей, які не хочуть турбуватися про щоденний догляд чи укладання.

Шег — стрижка, що не вимагає особливого догляду

Багатошаровість і чубчик "шторка"

Хлої Кардаш’ян вибрала приємну багатошарову стрижку з чубчиком у стилі "шторка", яка наголошує на її рисах. Цей стиль широко схвалювали модниці та шанувальники в інтернеті.

Цей стиль приходить у всі салони краси

Під хлопчика

Напевно, спостерігається сплеск кількості жінок, які вирішують все відрізати. Від голених голів до стрижки "гарсон" та "піксі" — гарний вибір для будь-кого. Як додатковий бонус, вам доведеться набагато менше сушити та укладати волосся!

Чоловічі стрижки популярні й у жінок

Відображення сили та особистості

Смілива коротка стрижка може підкреслити силу та індивідуальність. Так точно було з аргентинською співачкою Наті Пелусо, яка відстригла своє довге волосся заради цього стильного образу.

Наті Пелусо змінила образ у 2022 році

Мокрий ефект

Думаєте, як укласти коротку модну стрижку року? Мокрий ефект – безумовно, стильний вибір, який працює будь-де.

Ефект мокрого волосся виглядає шикарно і на червоній доріжці, і в офісі

Кучеряве волосся

Кучеряве волосся знову в моді. Особливо, коли воно грає з обсягом.

Кучерява шевелюра не має меж

Нарощування — швидка допомога

Нарощування залишається фантастичним способом змінити свій стиль набагато швидше, ніж це потрібно, щоб відростити волосся. Сучасні фахівці пропонують безліч різних варіантів.

Укладання виглядатиме на мільйон доларів

Раніше "Телеграф" розповідав, як не варто стригтися, щоб не мати вигляду, старшого за свої роки. Дізнайтеся з наступної статті, яка модна стрижка для жінок омолоджує та робить привабливішою.