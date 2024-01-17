С подиума в ваш модный лук: самые стильные жакеты на весну 2024 года (фото)

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Жакет – это элемент, который актуален в любое время года и, вероятно, должен присутствовать в базовом гардеробе каждой стильной женщины. А если это не так, то это нужно исправить.

В новом сезоне весна/лето 2024 года, помимо популярных курток свободного кроя, напоминающих мужские, дизайнеры представили более изысканные и женственные варианты. Как отмечает Vogue, это облегающие жакеты, акцентирующие внимание на талии.

Какие жакеты в моде 2024 — материалы

В коллекциях можно найти разнообразные модели из различных материалов:

кожа;

шерсть;

атлас;

креп.

Они легко впишутся как в повседневный, так и в вечерний гардероб. В то время как предыдущие годы были под влиянием стиля power-dressing, в этом сезоне жакеты получили более женственное толкование.

Приталенный жакет — с чем носить и сочетать

Prada представили коллекцию облегающих блейзеров, сочетая их с мини-шортами и поясами с длинной бахромой. Schiaparelli сделали акцент на ультрамодный полосатый узор, особенно популярный в 1990-х годах, соединив его с силуэтным жакетом и широкими брюками. В то время Alexander McQueen продемонстрировали силуэтный блейзер, выразительно подчеркивающий женственные изгибы.

Коллекция Prada. Фото: Vogue

Коллекция Schiaparelli. Фото: Vogue

Показ Alexander McQueen. Фото: Vogue

Среди самых стильных облегающих жакетов на каждый день можно выделить клетчатую модель от Loewe, которая идеально сочетается с белыми футболками, джинсами и лоферами или туфлями. Поэтому если вы думаете о том, какой жакет подойдет к джинсам, можете остановиться на подобном варианте.

Коллекция Loewe. Фото: Vogue

Еще одним модным выбором весной является пудрово-розовый двубортный блейзер от Gucci. В то время как рассматривая более вечерние варианты, лучше всего выбрать белый жакет с атласными лацканами от Givenchy.

Блейзер от Gucci. Фото: Vogue

Жакет с атласными лацканами от Givenchy. Фото: Vogue

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета будут в тренде весной 2024 года. Палитру представил Институт цвета Pantone, влиятельный авторитет в мире моды.