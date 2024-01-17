З подіуму до вашого модного лука: найстильніші жакети на весну 2024 року (фото)

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Жакет – це елемент, який є актуальним у будь-яку пору року і, ймовірно, має бути присутнім у базовому гардеробі кожної стильної жінки. А якщо це не так, це потрібно виправити.

У новому сезоні весна/літо 2024 року, крім популярних курток вільного крою, що нагадують чоловічі, дизайнери представили вишуканіші та жіночніші варіанти. Як зазначає Vogue, це жакети, що облягають і звертають увагу на талію.

Які жакети в моді 2024 — матеріали

У колекціях можна знайти різноманітні моделі з різних матеріалів:

шкіра;

вовна;

атлас;

креп.

Вони легко впишуться як у повсякденний, так і вечірній гардероб. В той час, як попередні роки були під впливом стилю power-dressing, цього сезону жакети отримали більш жіночне тлумачення.

Приталений жакет — з чим носити та поєднувати

Prada представили колекцію обтислих блейзерів, поєднуючи їх із мінішортами та поясами з довгою бахромою. Schiaparelli зробили акцент на ультрамодний смугастий візерунок, особливо популярний у 1990-х роках, поєднавши його із силуетним жакетом та широкими штанами. Водночас Alexander McQueen продемонстрували силуетний блейзер, що виразно підкреслює жіночні вигини.

Колекція Prada. Фото: Vogue

Колекція Schiaparelli. Фото: Vogue

Показ Alexander McQueen. Фото: Vogue

Серед найстильніших жакетів, що облягають, на кожен день можна виділити картату модель від Loewe, яка ідеально поєднується з білими футболками, джинсами та лоферами або туфлями. Тому якщо ви думаєте про те, який жакет підійде до джинсів, можете зупинитися на такому варіанті.

Колекція Loewe. Фото: Vogue

Ще одним модним вибором навесні є пудрово-рожевий двобортний блейзер Gucci. У той час як розглядаючи більш вечірні варіанти, краще вибрати білий жакет з атласними лацканами від Givenchy.

Блейзер від Gucci. Фото: Vogue

Жакет із атласними лацканами від Givenchy. Фото: Vogue

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