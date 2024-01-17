З подіуму до вашого модного лука: найстильніші жакети на весну 2024 року (фото)
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Жакет – це елемент, який є актуальним у будь-яку пору року і, ймовірно, має бути присутнім у базовому гардеробі кожної стильної жінки. А якщо це не так, це потрібно виправити.
У новому сезоні весна/літо 2024 року, крім популярних курток вільного крою, що нагадують чоловічі, дизайнери представили вишуканіші та жіночніші варіанти. Як зазначає Vogue, це жакети, що облягають і звертають увагу на талію.
Які жакети в моді 2024 — матеріали
У колекціях можна знайти різноманітні моделі з різних матеріалів:
- шкіра;
- вовна;
- атлас;
- креп.
Вони легко впишуться як у повсякденний, так і вечірній гардероб. В той час, як попередні роки були під впливом стилю power-dressing, цього сезону жакети отримали більш жіночне тлумачення.
Приталений жакет — з чим носити та поєднувати
Prada представили колекцію обтислих блейзерів, поєднуючи їх із мінішортами та поясами з довгою бахромою. Schiaparelli зробили акцент на ультрамодний смугастий візерунок, особливо популярний у 1990-х роках, поєднавши його із силуетним жакетом та широкими штанами. Водночас Alexander McQueen продемонстрували силуетний блейзер, що виразно підкреслює жіночні вигини.
Серед найстильніших жакетів, що облягають, на кожен день можна виділити картату модель від Loewe, яка ідеально поєднується з білими футболками, джинсами та лоферами або туфлями. Тому якщо ви думаєте про те, який жакет підійде до джинсів, можете зупинитися на такому варіанті.
Ще одним модним вибором навесні є пудрово-рожевий двобортний блейзер Gucci. У той час як розглядаючи більш вечірні варіанти, краще вибрати білий жакет з атласними лацканами від Givenchy.
Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори будуть у тренді навесні 2024 року. Палітру представив Інститут кольору Pantone, найвпливовіший авторитет у світі моди.