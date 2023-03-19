С "римской улыбкой": в Египте обнаружена статуя сфинкса, напоминаюшего чертами лицо императора Клавдия

Неподалеку от сфинкса были найдены еще несколько ценных древнеегипетских артефактов

В начале марта археологи смогли еще раз убедиться в том, сколько ценных артефактов таит в себе земля Египта: в древнем храме на юге страны обнаружена статуя улыбающегося сфинкса, чертами лица напоминающего римского императора Клавдия.

Об этом сообщили в министерстве древностей Египта, пишет Mirror.

Находка была сделана неподалеку от храма богини неба Хатхор — одного из наиболее хорошо сохранившихся древнеегипетских святилищ. Оно расположено в провинции Кена, примерно в 450 км к югу от Каира.

Поразительное сходство известнякового сфинкса "с улыбающимся лицом и двумя ямочками" (так статую описывают в министерстве) с изображениями императора Клавдия заставило археологов предположить, что именно этого древнеримского правителя пытался изобразить древний скульптор.

В отличие от всемирно известного Большого сфинкса Гизы, высота которого составляет 20 метров, улыбающийся сфинкс-Клавдий размером примерно в человеческий рост: длина тела лежащей статуи — порядка 2 метров.

Именно при Клавдии, жившем в I в. н.э., римские войска в результате серии заворевательных походов (41 — 54 гг.) завоевали северную часть Африки, установив на территории современного Египта римское владычество.

Как уточнили в министерстве, археологи продолжают изучать оставленные на постаменте сфинкса отметины, по которым статую можно было бы "идентифицировать" более точно.

Неподалеку от сфинкса были найдены и еще несколько древнеегипетских артефактов, в числе которых — каменная плита римской эпохи, надписи на которой высечены как на латыни, так и египетскими иероглифами.

Напомним, что в Израиле был найден еще один артефакт, связанный с Древним Римом – "платежная ведомость" легионера.