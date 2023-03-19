З "римською посмішкою": в Єгипті виявлено статую сфінкса з рисами обличчя імператора Клавдія

Неподалік сфінкса було знайдено ще кілька цінних давньоєгипетських артефактів

На початку березня археологи змогли ще раз переконатися в тому, скільки цінних артефактів таїть у собі земля Єгипту : у стародавньому храмі на півдні країни виявлено статую усміхненого сфінкса, який рисами обличчя нагадує римського імператора Клавдія.

Про це повідомили у міністерстві старожитностей Єгипту, пише Mirror.

Знахідка була зроблена неподалік від храму богині неба Хатхор — одного з давньоєгипетських святилищ, що добре збереглися. Воно розташоване в провінції Кена, приблизно за 450 км на південь від Каїра.

Вражаюча схожість вапнякового сфінкса "з усміхненим обличчям і двома ямочками" (так статую описують у міністерстві) із зображеннями імператора Клавдія змусило археологів припустити, що саме цього давньоримського правителя намагався зобразити стародавній скульптор.

На відміну від всесвітньо відомого Великого сфінкса Гізи, висота якого становить 20 метрів, усміхнений сфінкс-Клавдій розміром приблизно в людський зріст: довжина тіла статуї, що лежить, — близько 2 метрів.

Саме за Клавдія, у I в. н.е., римські війська в результаті серії заманювальних походів (41 — 54 рр.) завоювали північну частину Африки, встановивши на території сучасного Єгипту римське панування.

Як уточнили в міністерстві, археологи продовжують вивчати залишені на постаменті сфінкса мітки, якими статую можна було б "ідентифікувати" точніше.

Неподалік сфінкса було знайдено ще кілька давньоєгипетських артефактів, серед яких — кам’яна плита римської епохи, написи на якій висічені як латиною, так і єгипетськими ієрогліфами.

Нагадаємо, що в Ізраїлі було знайдено ще один артефакт, пов’язаний із Стародавнім Римом – "платіжна відомість" легіонера.