Жили в разные века, а похоронены вместе: в Мексике обнаружили необычную каменную гробницу майя

В погребальной камере находились скелетные останки двух человек

В отличие от Египта или Греции результаты работы архитекторов в Латинской Америке не так известны в мире, поэтому каждая находка вызывает в научном сообществе неподдельный интерес.

К примеру, недавно вызвало ажиотаж сообщение Национального института археологии и истории Мексики (INAH) о том, что его сотрудниками обнаружена могила майя недалеко от Паленке в штате Чьяпас. Построенное из каменных плит в стиле, ранее не встречавшемся в Паленке, захоронение содержит останки как минимум двух человек.

Об этом пишет Heritage Daily.

В погребальной камере находились скелетные останки двух человек, захороненных в разное время.

Первичное захоронение представляет собой неповрежденный сочлененный скелет, погребенный в положении лежа лицом на север.

Другая группа останков, предположительно принадлежащая взрослой женщине, является вторичным захоронением. Сначала ее похоронили в другом месте, а затем ее кости повторно захоронили в этом доступе в погребальную камеру.

Череп, обнаруженный в смеси костей вторичного захоронения, показывает зубы мудрости в середине прорезывания, что указывает на то, что умершей было от 25 до 28 лет. Поскольку кости были перемещены в древности, археологи не могут быть уверены, что череп соответствует остальной части второго тела, поэтому во вторичном захоронении могут быть части двух человек.

Погребальный инвентарь в погребальной камере состоит из керамических сосудов, в которых должны были храниться подношения еды и питья (органическое содержимое которых давно разложилось). В стенной нише также стояли фигурки из зеленого камня.

Останки еще не были датированы радиоуглеродом, но погребальный инвентарь соответствует погребальным обычаям майя позднего классического периода (9 век нашей эры). Захоронения майя обычно располагаются внутри храмов или домов, поэтому эта палата необычайно удалена от центра активности.

Другой скелет, найденный в Паленке, принадлежал женщине в возрасте от 45 до 50 лет. Ее череп был преднамеренно деформирован, что обозначало ее принадлежность к элите. Кроме того, ряд признаков показал, что "Леди САС", как окрестили скелет, могла быть гостьей из другого района королевства майя.

Еще одна аномалия захоронения "Леди САС" — вставки из зеленого камня в ее зубах. Майя подпиливали зубы и имплантировали зеленый камень как символ статуса.

Ранее сообщалось о том, что в Судане археологи нашли руины древнего египетского храма с иероглифами.