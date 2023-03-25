Жили у різні століття, а поховані разом: у Мексиці виявили незвичайну кам’яну гробницю майя

У похоронній камері знаходилися скелетні останки двох людей

На відміну від Єгипту чи Греції результати роботи архітекторів у Латинській Америці не дуже відомі у світі, тому кожна знахідка викликає у науковому співтоваристві непідробний інтерес.

Наприклад, нещодавно викликало ажіотаж повідомлення Національного інституту археології та історії Мексики (INAH) про те, що його співробітники виявили могилу майя неподалік Паленке в штаті Чьяпас. Побудоване з кам’яних плит у стилі, що раніше не зустрічалося в Паленке, поховання містить останки як мінімум двох людей.

Про це пише Heritage Daily.

У похоронній камері були скелетні останки двох людей, похованих у різний час.

Первинне поховання — скелет у положенні лежачи обличчям на північ.

Інша група останків, яка, ймовірно, належить дорослій жінці, є вторинним похованням. Спочатку її поховали в іншому місці, а потім кістки перенесли до даної похоронної камери.

Череп, виявлений у суміші кісток вторинного поховання, показує зуби мудрості на етапі прорізування, що вказує на те, що померлій було від 25 до 28 років. Оскільки кістки були переміщені в давнину, археологи не можуть бути впевнені, що череп відповідає решті другого тіла, тому у вторинному похованні можуть бути частини двох людей.

Похоронний інвентар у похоронній камері складається з керамічних судин, у яких повинні були зберігатися підношення їжі та пиття (органічний вміст яких давно розклався). У стінній ніші також стояли фігурки із зеленого каменю.

Останки ще не датовані радіовуглецем, але похоронний інвентар відповідає похоронним звичаям майя пізнього класичного періоду (9 століття нашої ери). Поховання майя зазвичай розташовуються всередині храмів або будинків, тому ця палата надзвичайно віддалена від центру активності.

Інший скелет, знайдений у Паленці, належав жінці віком від 45 до 50 років. Її череп був навмисно деформований, що вказує на її приналежність до еліти. Крім того, низка ознак показала, що "Леді САС" (як охрестили скелет) могла бути гостею з іншого району королівства майя.

Ще одна аномалія поховання "Леді САС" — вставки із зеленого каменю в зубах. Майя підпилювали зуби та імплантували зелений камінь як символ статусу. — але все це робилося в інших регіогнах, не в Паленке.

Раніше повідомлялося, що в Судані археологи знайшли руїни стародавнього єгипетського храму з ієрогліфами.