Не хуже МКС: американцы построили огромную подводную копию Луны

Объект будет использоваться для подготовки астронавтов к работе на лунной орбитальной станции Gateway

Американское космическое агентство NASA, подкорректировавшее недавно планы по колонизации Луны, превратило Лабораторию нейтральной плавучести (NBL) объемом почти 23 миллиона литров в точную копию поверхности спутника Земли для обучения астронавтов.

Об этом пишет Space.com.

Считается, что созданные условия будут максимально приближённы к лунным, в подводная структура правдоподобно имитирует гравитацию земного спутника и состояние невесомости – не хуже Международной космической станции (МКС).

Астронавты погружаются на глубину 12 метров, чтобы испытать смоделированную одну шестую земного притяжения с помощью грузов и плавучих устройств внутри водолазного резервуара размером 30 на 60 метров.

Рядом с подводными структурами параллельно воздвигается модель лунного рельефа с песком и валунами естественного и искусственного происхождения, а также другими элементами иноземного ландшафта. При тренировках будут учитываться многие факторы — даже особенности освещения поверхности спутника Земли опасными солнечными лучами.

В будущем NASA планирует использовать объект для подготовки астронавтов к работе на лунной орбитальной станции Gateway, которая с 2025 года будет служить трамплином для астронавтов на пути к поверхности Луны.

Не менее радостной новостью является то, что компания V2X планирует готовить не только команды NASA, но и участников коммерческих миссий. То есть, подводный "лунный городок" будет доступен всем желающим тренироваться перед частными полётами.

Ранее "Телеграф" напомнил о важном факте из освоения Луны: оказывается, что космические экипажи летают к спутнику Земли по траектории, которую рассчитал украинец.