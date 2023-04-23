Не гірше за МКС: американці побудували величезну підводну копію Місяця

Об’єкт використовуватиметься для підготовки астронавтів до роботи на місячній орбітальній станції Gateway

Американське космічне агентство NASA, яке підкоректувало нещодавно плани по колонізації Місяця, перетворило Лабораторію нейтральної плавучості (NBL) об’ємом майже 23 мільйони літрів на точну копію поверхні супутника Землі для навчання астронавтів.

Про це пише Space.com.

Вважається, що створені умови будуть максимально наближені до місячних: підводна структура правдоподібно імітує гравітацію земного супутника і стан невагомості – не гірше Міжнародної космічної станції (МКС).

Астронавти занурюються на глибину 12 метрів, щоб випробувати змодельовану одну шосту земного тяжіння за допомогою вантажів та плавучих пристроїв усередині водолазного резервуару розміром 30 на 60 метрів.

Поруч із підводними структурами паралельно споруджується модель місячного рельєфу з піском та валунами природного та штучного походження, а також іншими елементами іноземного ландшафту. При тренуваннях враховуватимуться багато факторів — навіть особливості освітлення поверхні супутника Землі небезпечними сонячними променями.

У майбутньому NASA планує використовувати об’єкт для підготовки астронавтів до роботи на місячній орбітальній станції Gateway, яка з 2025 року буде трампліном для астронавтів на шляху до поверхні Місяця.

Не менш радісною новиною є те, що компанія V2X планує готувати не лише команди NASA, а й учасників комерційних місій. Тобто підводне "місячне містечко" буде доступне всім бажаючим тренуватися перед приватними польотами.

Раніше "Телеграф" нагадав про важливий факт із освоєння Місяця: виявляється, що космічні екіпажі літають до супутника Землі траєкторією, яку розрахував українець.