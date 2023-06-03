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Предстоит "битва за воду": глава NASA рассказал, почему США должны опередить Китай при высадке на Луну

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Автор
Глава NASA Билл Нельсон Новость обновлена 03 июня 2023, 02:20
Глава NASA Билл Нельсон

Если первыми на юге спутника Земли окажутся китайцы, они попытаются "приватизировать" ее богатства

Несмотря на проведенную первую трансляцию с Марса и другие достижения в освоении космоса, Соединенные Штаты постоянно испытывают "горячее дыхание в затылок" других стран, в частности, Китая.

Об этом рассказал руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон в интервью испанской El País.

Речь идет, в частности, о более "приземленных" (или "прилуненных") вопросах колонизации спутника Земли – Луны.

По мнению Нельсона, для человечества в целом важно, чтобы первыми там высадились представители демократических, а не авторитарных стран.

"Думаю, Соединенные Штаты доберутся до Луны первыми", — сказал Нельсон в ответ на вопрос об усиливающейся американо-китайской гонке по покорению естественного спутника Земли.

"Что меня больше беспокоит, так это то, что и они, и мы собираемся прилуниться на Южном полюсе, где, как мы думаем, есть вода. Вода важна, потому что она состоит из кислорода и водорода: кислород нужен для дыхания, а водород — для ракетного топлива", — добавил он.

По словам главы NASA, американцы хотят сохранить эти потенциальные резервы для международного сообщества, и считают, что нельзя допустить, чтобы Китай прибыл на Луну и заявил о своих правах на воду, "как они сделали с островами Спратли".

Упомянутый им архипелаг находится в юго-западной части Южно-Китайского моря, и территориальные претензии на него предъявляют Вьетнам, КНР, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Ранее "Телеграф" рассказывал о соперничестве США и Китая на Марсе, где китайский марсоход нашел неожиданное доказательство существования воды в недалеком прошлом.

Теги:
#Луна #Колонизация #Освоение #NASA