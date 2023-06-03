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"Битва за воду" цілком можлива: глава NASA розповів, чому США мають випередити Китай при висадці на Місяць

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
Глава NASA Білл Нельсон Новина оновлена 03 червня 2023, 02:20
Глава NASA Білл Нельсон

Якщо першими на півдні супутника Землі виявляться китайці, вони спробують "приватизувати" її багатство.

Незважаючи на проведену першу трансляцію з Марсу та інші досягнення в освоєнні космосу, Сполучені Штати постійно відчувають "гаряче дихання в потилицю" інших країн, зокрема Китаю.

Про це розповів керівник Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) Білл Нельсон в інтерв’ю іспанській El País.

Йдеться, зокрема, про більш "приземлені" (або "прилунені") питання колонізації супутника Землі – Місяця.

На думку Нельсона, для людства загалом важливо, щоби першими там висадилися представники демократичних, а не авторитарних країн.

"Думаю, Сполучені Штати доберуться до Місяця першим і", — сказав Нельсон у відповідь на питання про американсько-китайські перегони щодо підкорення природного супутника Землі.

"Що мене більше турбує, так це те, що і вони, і ми збираємося прилунитися на Південному полюсі, де, як ми думаємо, є вода. Вода важлива, тому що вона складається з кисню та водню: кисень потрібний для дихання, а водень — Для ракетного палива", — додав він.

За словами глави NASA, американці хочуть зберегти ці потенційні резерви для міжнародного співтовариства, і вважають, що не можна допустити, щоб Китай прибув на Місяць і заявив про свої права на воду, як вони зробили з островами Спратлі.

Згаданий ним архіпелаг знаходиться у південно-західній частині Південно-Китайського моря, і територіальні претензії на нього висувають В’єтнам, КНР, Тайвань, Малайзія, Філіппіни та Бруней.

Раніше "Телеграф" розповідав про суперництво США та Китаю на Марсі, де китайський марсохід знайшов несподіваний доказ існування води у недалекому минулому.

Теги:
#Місяць #Колонізація #Освоєння #NASA