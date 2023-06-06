Киборги становятся ближе: ученые разработали электронную кожу, которая сама "заживляет" раны

Ученые научились делать искусственную кожу, которая сама восстанавливается

Наука не стоит на месте и семимильными шагами движется вперед. Не так давно Илону Маску разрешили вставлять чипы в мозг людей, а сейчас ученые из Стэнфордского университета изобрели электронную кожу, которая умеет "заживлять раны".

Подробности исследования опубликованы на портале Science. Благодаря этому открытию ученые смогут создавать человекоподобных роботов, которые максимально будут похожи на людей.

Многослойная синтетическая электронная кожа обладает способность "заживлять раны", то есть она может распознавать повреждения и выполнять послойное восстановление. Материал, из которого она изготовлена, имитирует естественные процессы в живых кожных покровах. Кроме того, разные слои покрытия обладают разными свойствами.

Один слой покрытия может "ощущать" перепады температуры, а второй, к примеру, давление и так далее. Благодаря изобилию параметров искусственная кожа может имитировать обилие параметров живого человека.

Для изготовления этой кожи ученые использовали материалы из силикона и полипропиленгликоля, чтобы создать многослойное покрытие. Такая кожа может растягиваться не хуже человеческой, но при этом не разрываясь. А благодаря магнитным свойствам кожа может сама выравниваться.

При нагревании материал, из которого изготовлена кожа, может размягчаться, а затем снова возвращаться в прежнее состояние. В случае повреждения искусственная кожа может восстановиться за 24 часа при нагревании до 70 градусов Цельсия. При этом магнитные свойства устанавливают связи между отдельными слоями, сохраняя характеристики многослойного покрытия.

Ученые уверены, что их разработка создает возможности для создания реалистичных человекоподобных роботов. Чувствительность кожи поможет им лучше ориентироваться в пространстве, выполнять какие-то задачи, а также делает их более безопасными при контакте с людьми. С такой кожей роботы смогут предвидеть и предотвращать несчастные случаи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые выростили рога у мышей. Этот экперимент позволит людям в будущем восстанавливать кости и хрящи.