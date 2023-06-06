Кіборги стають ближчими: вчені розробили електронну шкіру, яка сама "загоює" рани

Вчені навчилися робити штучну шкіру, яка сама відновлюється

Наука не стоїть на місці та семимильними кроками рухається вперед. Нещодавно Ілону Маску дозволили вставляти чіпи в мозок людей, а зараз вчені зі Стенфордського університету винайшли електронну шкіру, яка вміє "загоювати рани".

Подробиці дослідження опубліковано на порталі Science. Завдяки цьому відкриттю вчені зможуть створювати людиноподібних роботів, які будуть максимально схожі на людей.

Багатошарова синтетична електронна шкіра має здатність "загоювати рани", тобто вона може розпізнавати ушкодження та виконувати пошарове відновлення. Матеріал, з якого вона виготовлена, імітує природні процеси живих шкірних покривів. Крім того, різні шари покриття мають різні властивості.

Один шар покриття може "відчувати" перепади температури, а другий, наприклад, тиск і таке інше. Завдяки достатку параметрів штучна шкіра може імітувати безліч параметрів живої людини.

Для виготовлення цієї шкіри вчені використовували матеріали із силікону та поліпропіленгліколю, щоб створити багатошарове покриття. Така шкіра може розтягуватися не гірше за людську, але при цьому не розриваючись. А завдяки магнітним властивостям шкіра може сама вирівнюватись.

При нагріванні матеріал, з якого виготовлена шкіра, може розм’якшуватися, а потім знову повертатися до попереднього стану. У разі пошкодження штучна шкіра може відновитись за 24 години при нагріванні до 70 градусів Цельсія. При цьому магнітні властивості встановлюють зв’язок між окремими шарами, зберігаючи характеристики багатошарового покриття.

Вчені впевнені, що їхня розробка створює можливості для створення реалістичних людиноподібних роботів. Чутливість шкіри допоможе їм краще орієнтуватися у просторі, виконувати якісь завдання, а також робить їх безпечнішими при контакті з людьми. З такою шкірою роботи зможуть передбачати та запобігати нещасним випадкам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені виростили роги у мишей. Цей експеримент дозволить людям у майбутньому відновлювати кістки та хрящі.