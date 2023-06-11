На полпути к Луне: проведены огневые испытания ракеты нового поколения Vulcan Centaur (видео)

Огневой тест двигателей первой ступени состоялся на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде

Пока в США ученые занимаются ремонтом космических кораблей инопланетян, "коммерческая" компания United Launch Alliance (ULA) сделала очередной важный шаг на пути к дебютному космическому запуску ракеты нового поколения — Vulcan Centaur.

Огневой тест её двигателей первой ступени состоялся на стартовой площадке, расположенной на мысе Канаверал во Флориде, пишет SpaceNews.

На запуск двигателей, подтверждающий готовность к полёту (Flight Readiness Firing), ушло всего шесть секунд, из которых две — непосредственно на огневое испытание.

62-метровая Vulcan Centaur — основная ставка ULA на будущее, ракета призвана заменить устаревшие Atlas V и Delta IV. Новинка оснащается двумя двигателями первой ступени — BE-4 компании Blue Origin и двумя RL-10 для второй ступени. Более того, допускается крепление к корпусу до шести дополнительных твердотопливных ускорителей.

Ожидается, что модель сможет выводить на геостационарную орбиту до 7 т грузов — впрочем, ни одного полёта до сих пор не состоялось. Тем не менее ULA активно работает над подготовкой к полёту и уже заявила, что более, чем на 98 % выполнила квалификационную программу Vulcan, а оставшиеся пункты связаны с финальным тестированием второй ступени — Centaur V.

В ходе дебютного полёта к Луне должен отправиться посадочный модуль Peregrine, построенный компанией Astrobotics. Представители ULA заявили, что выполнение миссии может начаться уже этим летом, но точной даты пока не названо.

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