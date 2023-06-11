На півдорозі до Місяця: проведено вогневі випробування ракети нового покоління Vulcan Centaur (відео)

Вогневий тест двигунів першого ступеня відбувся на стартовому майданчику на мисі Канаверал у Флориді

Поки в США вчені займаються ремонтом космічних кораблів інопланетян, "комерційна" компанія United Launch Alliance (ULA) зробила черговий крок на шляху до дебютного космічного запуску ракети нового покоління — Vulcan Centaur.

Вогневий тест її двигунів першого ступеня відбувся на стартовому майданчику, розташованому на мисі Канаверал у Флориді, пише SpaceNews.

На запуск двигунів, що підтверджує готовність до польоту (Flight Readiness Firing), пішло лише шість секунд, з яких дві – безпосередньо на вогневе випробування.

62-метрова Vulcan Centaur – основна ставка ULA на майбутнє, ракета покликана замінити застарілі Atlas V та Delta IV. Новинка оснащується двома двигунами першого ступеня – BE-4 компанії Blue Origin та двома RL-10 для другого ступеня. Більше того, допускається кріплення до корпусу до шести додаткових твердопаливних прискорювачів.

Очікується, що модель зможе виводити на геостаціонарну орбіту до 7 т вантажів — втім, жодного польоту досі не відбулося. Проте ULA активно працює над підготовкою до польоту і вже заявила, що більш ніж на 98% виконала кваліфікаційну програму Vulcan, а пункти, що залишилися, пов’язані з фінальним тестуванням другого ступеня — Centaur V.

У ході дебютного польоту до Місяця має вирушити посадковий модуль Peregrine, збудований компанією Astrobotics. Представники ULA заявили, що виконання місії може розпочатися вже цього літа, але точної дати поки що не названо.

Раніше "Телеграф" писав про те, що поки вчені займаються науковими дослідженнями, наша планета наражалася на певну небезпеку: позавчора, 9 червня, поряд із Землею на великій швидкості пронісся астероїд величезних розмірів під назвою 2023 JB3. Потенційно він дуже небезпечний для планети.