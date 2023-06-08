До Землі на величезній швидкості мчить астероїд розміром з літак

Під час обертання навколо Сонця навколоземні астероїди перетинають орбіту Землі, але якщо вони пролітають ближче ніж у 7,5 млн км, то викликають особливий інтерес в астрономів

Поряд із Землею на великій швидкості пронесеться астероїд величезних розмірів під назвою 2023 JB3. Вже завтра, 9 червня він максимально наблизиться до нашої планети на відстань 5,4 мільйона кілометрів.

Космічний об’єкт мчить з шаленою швидкістю 25 018 кілометрів на годину. Про це повідомляє видання Hi Tech, посилаючись на дані вчених.

Наголошується, що занепокоєння вчених викликають розміри цього астероїда, ширина якого становить 49 метрів — його можна порівняти з величезним літаком. Хоча є припущення, що його розмір може бути 80 метрів. Назвати ці дані досить складно, тому часто називають приблизні цифри.

У матеріалі вказується, що 2023 JB3 належить до групи навколоземних космічних каменів під назвою Атони. Він здійснює повний оберт навколо Сонця приблизно за 330 земних днів. Також він може відлітати від нього на відстань 170 млн км. Це далі, ніж від Сонця, розташована Земля.

На думку вчених, вважати цей астероїд небезпечним не варто. Але водночас вони зазначають, що навіть потенційне падіння такого космічного об’єкта може завдати значної шкоди наземній інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що британські астрономи виявили найбільший космічний вибух з тих, що колись спостерігалися.