К Земле на огромной скорости несется астероид размером с самолет

Во время вращения вокруг Солнца околоземные астероиды пересекают орбиту Земли, но если они пролетают ближе чем в 7,5 млн км, то вызывают особый интерес у астрономов

Рядом с Землей на большой скорости пронесется астероид огромных размеров под названием 2023 JB3. Уже завтра, 9 июня, он максимально приблизится к нашей планете на расстояние 5,4 миллиона километров.

Космический объект несется с бешеной скоростью 25 018 километров в час. Об этом информирует издание Hi Tech, ссылаясь на данные ученых.

Отмечается, что беспокойство ученых вызывают размеры этого астероида, ширина которого составляет 49 метров — его можно сравнить с огромным самолетом. Хотя есть предположение, что его размер может быть 80 метров. Назвать эти данные точно довольно сложно, потому часто называют приблизительные цифры.

В материале указывается, что 2023 JB3 принадлежит к группе околоземных космических камней под названием Атоны. Он совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 330 земных дней. Также он может улетать от него на расстояние 170 млн км. Это дальше, чем от Солнца расположена Земля.

По мнению ученых, считать этот астероид опасным не стоит. Но в то же время они отмечают, что даже потенциальное падение такого космического объекта может нанести значительный ущерб наземной инфраструктуре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что британские астрономы обнаружили крупнейший космический взрыв из тех, которые когла-либо наблюдались.