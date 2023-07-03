Альтернатива кремации: в Британии предлагают растворять тела умерших

Такой способ захоронения набирает популярности в нескольких странах

Известная британская компания по оказанию ритуальных услуг Co-op Funeralcare уже в этом году намерена заменить кремацию более экологичным захоронением — ресомацией. Человека будут растворять, а останки измельчать и передавать родственникам.

Об этом сообщает издание Sky News. Исследования показывают, что ресомация является более устойчивым вариантом, поскольку она не выделяет токсичных газов, загрязнителей воздуха или загрязняющих жидкостей.

Ресомацию еще называют водной кремацией или щелочным гидролизом. Тело умершего кладут в биоразлагаемый пакет и помещают в контейнер с водой под давлением и небольшим количеством гидроксида калия (щелочи). В такой среде тело и клетки превращаются в водный раствор за четыре часа. Мягки кости остаются, их сушат, измельчают и передают родственникам усопшего в урне.

Заменить кремацию решили из-за того, что она выбрасывает в воздух большой объем углекислого газа и потенциально токсичных газов. Захоронение тоже является неэкологичным способом, так как есть риск загрязнения грунтовых вод.

Руководство ритуальной компании намерено и дальше сотрудничать с учеными, чтобы подробнее изучить метод ресомации в рамках пилотного проекта. Экспериментальные регионы определят уже в 2023 году, а в случае успеха расширят доступ для всех клиентов Co-op Funeralcare.

На сегодняшний ден практика ресомации становится все более популярной в США, Канаде и Южной Африке, но захоронение или газовая кремация остаются двумя вариантами для британских семей. На данном этапе в Великобритании ресомация не является законной.

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