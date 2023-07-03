Альтернатива кремації: у Британії пропонують розчиняти тіла померлих

Такий спосіб поховання набирає популярності у кількох країнах

Відома британська компанія з надання ритуальних послуг Co-op Funeralcare вже цього року має намір замінити кремацію на екологічніше поховання — ресомацію. Людину розчинятимуть, а останки подрібнюватимуть і передаватимуть родичам.

Про це повідомляє видання Sky News. Дослідження показують, що ресомація є стійкішим варіантом, оскільки вона не виділяє токсичних газів, забруднювачів повітря або забруднюючих рідин.

Ресомацію ще називають водною кремацією чи лужним гідролізом. Тіло померлого кладуть у біорозкладний пакет і поміщають у контейнер з водою під тиском та невеликою кількістю гідроксиду калію (луги). У такому середовищі тіло і клітини перетворюються на водний розчин за чотири години. М’які кістки залишаються, їх сушать, подрібнюють і передають родичам покійного в урні.

Замінити кремацію вирішили через те, що вона викидає у повітря великий обсяг вуглекислого газу та потенційно токсичних газів. Поховання також є неекологічним способом, оскільки є ризик забруднення ґрунтових вод.

Керівництво ритуальної компанії має намір і надалі співпрацювати з вченими, щоб детальніше вивчити метод ресомації у рамках пілотного проекту. Експериментальні регіони визначать вже у 2023 році, а у разі успіху розширять доступ для всіх клієнтів Co-op Funeralcare.

На сьогоднішній день практика ресомації стає все більш популярною у США, Канаді та Південній Африці, але поховання чи газова кремація залишаються двома варіантами для британських сімей. На даному етапі у Великій Британії ресомація не є законною.

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